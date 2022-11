Antonella Fiordelisi piange per l’ex Gianluca: “Provo ancora sentimenti per lui”/ “Edoardo? Ci tengo ma…”

Antonella Fiordelisi piange per l’ex Gianluca Benincasa al GF Vip: “Era il mio punto di riferimento”

L’incontro con l’ex fidanzato Gianluca Benincasa in diretta al Grande Fratello Vip ha scosso profondamente Antonella Fiordelisi. La ragazza racconta tra le lacrime di stare male e di essere stata toccata dall’incontro e si confida prima in confessionale, poi con Antonino Spinalbese in magazzino.

Edoardo e Antonella denigrano Micol Incorvaia sull'aspetto fisico/ Scivolone al GF Vip, web furioso: "Penosi"

“Non mi aspettavo che Gianluca stesse così male, pensavo si stesse facendo una vita fuori.” ha esordito Antonella, raccontando un po’ quello che è stato il loro rapporto “Lui mi ha fatto un po’ da fidanzato, da amico, da padre, è un po’ un punto di riferimento e ora che sono qui non ho più questo punto di riferimento.” Antonella si è poi aperta con Antonino che ha cercato di comprendere quali siano oggi i sentimenti che le legano all’ex fidanzato; è qui che la Fiordelisi ha ammesso di provare ancora sentimenti per lui.

Gianluca Benincasa vs Antonella Fiordelisi "ha sminuito la nostra storia"/ "Mi ha definito ex migliore amico"

Antonella Fiordelisi si svela: “Provo ancora sentimenti per Gianluca”

“Ma tu lo ami ancora?” ha chiesto Antonino ad Antonella, che ha allora risposto: “Io sono sicura del sentimento per Edoardo ma ho anche un sentimento per Gianluca, c’è qualcosa che mi lega a lui. – e ha specificato – Non lo amo però c’è un sentimento. È un po’ difficile ora non pensare a lui, ho tanti bei ricordi. Era comunque una storia di sei anni in cui c’era anche amicizia e complicità…” ha ancora aggiunto, spiegando che è stata anche la differenza d’età a frenarla un po’ nel loro rapporto. “Lui è più grande di me, ha quasi 40 anni, io 24, lui pensa ad una famiglia…” ha chiarito la Fiordelisi.

Oriana Marzoli attacca Antonella Fiordelisi: "Finta, cerca la lite"/ Lei replica: "Grande giocatrice!"

Dal suo canto, Antonino, in confessionale, ha dato la sua opinione sull’intera vicenda: “Lei ci tiene davvero tanto a quel ragazzo… questo potrà rompere un po’ il rapporto tra lei ed Edoardo, c’è da dire però che non credo affatto a questa coppia.”











© RIPRODUZIONE RISERVATA