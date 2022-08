Antonella Fiordelisi provoca Drusilla Gucci sull’ex Chiofalo/ Lei sbotta: “Ma dillo quanto ti rosica!”

Antonella Fiordelisi provoca Drusilla Gucci con un TikTok: c’entra ancora Chiofalo!

Nuovo botta e risposta tra Antonella Fiordelisi e Drusilla Gucci. Il motivo? Ancora lui: Francesco Chiofalo, oggi fidanzato di Drusilla ma tempo fa compagno della Fiordelisi con la quale non è poi finita benissimo. Proprio Antonella recentemente ha deciso di lanciare una provocazione sui social in merito all’attuale fidanzata dell’suo ex.

Su Tik Tok la modella ha condiviso un filmato in cui si è ripresa ballando sulle hit di Sanremo 2022 mentre ha aggiunto una frase molto eloquente: “Quando vedi con chi sta uscendo dopo di te”. Una frase che non è passata inosservata a Drusilla Gucci, attuale fidanzata di Francesco Chiofalo, che ha subito replicato sui suoi social.

Drusilla Gucci replica ad Antonella Fiordelisi

Dopo aver letto la frase provocatoria di Antonella Fiordelisi, Drusilla Gucci non ha perso un minuto e ha replicato sul suo profilo Instagram portando così avanti l’ennesimo scambio di battutine tra le donne. L’ereditiera ha commentato: “Ma invece di nascondervi dietro frasette, canzoncine, balletti… ma ditelo direttamente quanto vi rosica”. Frase alla quale, al momento, non c’è stata replica da parte della Fiordelisi.

Al momento Francesco Chiofalo e Drusilla Gucci, nonostante qualche piccolo intoppo risalente a pochi mesi fa, sembrano una coppia molto unita. I due si sono conosciuti circa un anno fa per lavoro e si sono subito innamorati nonostante lo scalpore suscitato per la differenza tra i due protagonisti della coppia. Francesco Chiofalo ha più volte definito la sua attuale fidanzata come la donna giusta con la quale realizzare sogni importanti come il matrimonio e i figli.

