Antonella Fiordelisi, sfogo sullo stupro di Palermo: “Vergognatevi!”/ “Nel 2023 esistono ancora persone che…”

Antonella Fiordelisi, lungo sfogo contro lo stupro di Palermo

Da giorni si continua a parlare dell’ormai tristemente noto stupro di Palermo. In tanti si sono espressi su un tema molto delicato, un problema grave della nostra società che continua a mietere vittime. Tanti anche i volti dello spettacolo che hanno detto la loro; tra le ultime l’ex gieffina Antonella Fiordelisi, che su Instagram e Twitter si è lasciata andare ad un duro sfogo.

“Quante volte ancora dobbiamo sentire da acefali frasi come ‘se sei vittima di certe situazioni è per come ti vesti, per i luoghi che frequenti, ecc…’, – ha esordito Antonella nel suo post – non ci sono giustificazioni a chi commette uno schifo del genere. Siamo nel 2023 ed esistono persone che affermano che la donna sia parte responsabile della violenza sess*ale subita? Vergognatevi!”

Da Antonella Fiordelisi ad Adriana Volpe: lo sfogo dei Vip sui fatti di Palermo

Antonella Fiordelisi è solo una dei tanti volti noti che si sono espressi sul tema. Dal cinema alla TV, condanne sono arrivate da nomi come Maria Grazia Cucinotta, Alessandro Preziosi, Maria Elena Boschi, Eleonoire Casalegno e Caterina Balivo, Samantha de Grenet, Elisabetta Gregoraci, Carolina Crescentini, Maria Pia Calzone, fino a Eva Riccobono e Adriana Volpe. Quest’ultima, ad esempio, ha scritto: “Oggi tocca a noi scendere in campo, dobbiamo essere libere di dire no ad una relazione tossica, no ad un rapporto sessuale anche all’ultimo secondo, senza rischiare la vita. Servono PENE ESEMPLARI! Non possiamo più sentire “se l’è cercata”. Una donna può aver bevuto, fumato, indossato una minigonna ma nessuno è legittimato a molestarla, toccarla ed abusare di lei”.

