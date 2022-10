Antonella Fiordelisi si dichiara ad Antonino Spinalbese/ “Mi piaci”. Lui reagisce…

Antonella Fiordelisi si dichiara ad Antonino Spinalbese

Colpo di scena nella casa del Grande Fratello vip 2022. Dopo l’ottava puntata e il litigio con Antonino Spinalbese, Edoardo Donnamaria ha fatto un passo indietro con la schermitrice che, contemporaneamente, si è lasciata andare dichiarandosi all’ex di Bele Rodriguez. Antonella non ha mai nascosto di considerare Spinalbese il suo prototipo e, la scorsa notte, lo ha ammesso apertamente. “Penso di essere il tuo prototipo e che tu non lo vuoi ammettere. Come mai dico questo? Perché tu non ti esponi tanto e subito. Io te lo ammetto, mi piaci, esteticamente sei il mio prototipo. In realtà l’avevo detto anche quando siamo entrati. E secondo me anche il contrario. Tra un mesetto mi risponderai e mi dirai se sono il tuo tipo“, le parole della Fiordelisi che ha così stuzzicato Spinalbese.

Antonino, tuttavia, non si è esposto più di tanto e, senza confermare nè smentire le parole della Fiordelisi, ha detto: “Perché pensi questo? A me piacete tutte. Siete delle belle ragazze davvero. Sei così sicura di quello che dici?“.

Giaele De Donà contro Antonino Spinalbese e Antonella Fiordelisi?

Ad assistere alla conversazione tra Antonino Spinalbese e Antonella Fiordelisi c’era Giaele De Donà che ha puntato il dito contro entrambe. Giaele, infatti, è convinta che i due si stiano usando a vicenda per colpire Edoardo Donnamaria con cui entrambi hanno avuto uno scontro dopo la puntata.

“Io penso che tu adesso stai cercando di provocarlo e usi Antonella. Sei arrabbiato con lui perché avete litigato e allora fai tutto questo. Stessa cosa fa lei. Era surreale la scena. Anto che ti ripeteva ‘io lo so che ti piaccio, dimmi che ti piaccio, tanto lo so che io ti piaccio’. Poi da dietro è arrivato Edoardo, l’ha portata via e l’ha baciata. Ragazzi chissà cosa pensano da fuori”, le parole di Giaele.

