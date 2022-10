GF Vip, Antonino Spinalbese vs Edoardo Donnamaria/ “Sei un cazzon*, non hai le pall*”

Grande Fratello Vip 2022, Antonino contro Edoardo: “Non hai le pa*e!“

Clima incandescente nella Casa del Grande Fratello Vip 2022 dopo la puntata di ieri sera. Nella notte Antonino Spinalbese e Edoardo Donnamaria hanno avuto un durissimo confronto in giardino sul tema nomination: il giovane volto di Forum ha infatti votato l’ex di Belén, il quale ci è rimasto male e glielo fa notare. “Sei un cazzon*” lo sfogo di Antonino, che prosegue: “Sei un quaquaraqua, non hai le pall*. Ma sei un ragazzino, ci sta“. Edoardo non ci sta a farsi mettere i piedi in testa e risponde: “Sarai maturo te, guarda che reazione che hai avuto“.

La tensione si taglia con il coltello, con Antonino che gli dice: “Credimi, lo vedrai quando usciremo da qui“. Parole interpretate dal coinquilino come minatorie: “Ma che è una minaccia?“. E gli fa notare come la sua reazione dopo la nomination ricevuta non sia proprio adulta: “Una persona che dà dell’immaturo a un’altra e poi ha una reazione da ragazzino…“. Ma Spinalbese contrattacca: “Mi comporto così perché sono un uomo, tu sei uno senza pall*. Ma vai a giocare ai lego. E poi ti chiedi il motivo del perché le donne ti trattano così. E io che ho speso anche del tempo a parlarci“.

Antonino Spinalbese e Edoardo Donnamaria ai ferri corti: alta tensione

Nel giardino del Grande Fratello Vip 2022 prosegue l’acceso confronto tra Antonino Spinalbese e Edoardo Donnamaria. Il giovane concorrente spiega perché abbia deciso di nominare l’hairstylist: “Lui è uno che mi fa anche ridere e con cui ci ho passato del tempo, ma tra tutte le persone che potevo nominare…“. Antonino gli fa però notare come sia stato al suo fianco sempre, dandogli anche qualche consiglio, per poi rivolgergli una frecciatina: “Ti ho dato dei consigli di strategie d’amore, ti manderò la fattura“.

Spinalbese cerca di spiegargli: “Ti faccio capire una cosa Edoardo: se una persona è falsa, farebbe di tutto per riprendersi il rapporto. Pensi che io stia facendo questo? Tu prossima settimana mi darai una motivazione valida“. Edoardo vorrebbe trovare un punto di contatto: “Ti commenti da solo con questa reazione che hai. Io ti ho detto parliamo“. L’ex di Belén vorrebbe però troncare ogni conversazione con lui: “Dobbiamo continuare a parlare? E basta, di cosa dobbiamo discutere?“. Amicizia al capolinea?

