Antonella Fiordelisi smette di seguire Giacomo Urtis su Instagram/ Amicizia finita per colpa di una foto?

Antonella Fiordelisi non segue più l’amico Giacomo Urtis su Instagram: ecco perché

Antonella Fiordelisi è arrabbiata con Giacomo Urtis? Sembrerebbe proprio di sì, dopo averlo rimosso tra gli “amici” di Instagram. Tutto è accaduto per via di un gesto compiuto dal “chirurgo dei vip” poco apprezzato dall’ex gieffina. Sostanzialmente Urtis ha trascorso una serata in compagnia di Gianluca Benincasa, ex fidanzato dalla Fiordelisi, che aveva rilasciato dichiarazioni molto forti a proposito della loro storia d’amore. Ad irritare Antonella, evidentemente, è stata la foto che Giacomo Urtis ha scattato – e poi ripostato – in compagnia di Gianluca Benincasa.

Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria, nuovi retroscena/ Lui alzava i muri: "Non torno con te"

Ecco quindi che Antonella Fiordelisi ha deciso di togliere immediatamente il segui a Urtis sui social, spiazzando i fan e lo stesso chirurgo, che probabilmente non si aspettava una reazione del genere da parte dell’amica. Antonella Fiordelisi, ormai, la conosciamo. E’ una persona che non ci pensa due volte a seguire il proprio istinto, quando si tratta di prendere delle decisioni importanti.

Perché Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria non sono tornati insieme?/ "Lui non la perdona…"

Antonella Fiordelisi e Giacomo Urtis: amicizia ai titoli di coda per colpa di una foto?

Davvero l’amicizia tra Antonella Fiordelisi e Giacomo Urtis può finire per via di una foto? Di sicuro Antonella Fiordelisi ha tolto il segui dal suo profilo social, così come era successo con il suo ex Edoardo Donnamaria. E proprio in merito sono usciti anche dei retroscena riguardo la fine della loro relazione, come riporta il sito Novella2000.

Sostanzialmente l’ex gieffina sarebbe voluta tornare con Edoardo e trascorrere insieme le vacanze, ma lui a quanto pare aveva altri programmi, specialmente dopo la live di lei su Instagram dove sosteneva di aver fatto il possibile per fare pace e di essere stata trattata male. Adesso a tenere banco è però l’incomprensione tra la Fiordelisi e Giacomo Urtis: risolveranno le loro incomprensioni o prevarrà il grande freddo nel loro rapporto?

Antonella Fiordelisi chiude definitivamente con Edoardo Donnamaria?/ Il gesto social che spaventa fan

© RIPRODUZIONE RISERVATA