Antonella Fiordelisi, ultimatum ad Edoardo/ “Se parli con Micol, con me è finita “

Il crollo di Antonella Fiordelisi nella notte al Grande Fratello Vip 2022

Dopo la puntata del Grande Fratello vip 2022, Antonella Fiordelisi è crollata e, durante un lungo sfogo con Edoardo Donnamaria, ha ammesso di essere molto gelosa di Micol Incorvaia e di essere rimasta infastidita dalle rivelazioni della sorella di Clizia Incorvaia che, in confessionale, ha svelato alcuni dettagli della storia che ha avuto con Edoardo. “Lo capisci che non te la puoi prendere con me ogni volta che accade qualcosa in puntata? Io non ho fatto nulla e più che dirle che ha sbagliato cosa devo fare?”, ha chiesto Edoardo sul punto di spazientirsi.

GF Vip, Antonella provoca Edoardo "stavi a corto di ragazze"/ Micol sminuita "Brutta! Usi faceapp", ira web

“Mi dà fastidio! Voglio fare la forte ma non ci riesco, va bene? Tu e Micol? Basta! Micol ha parlato di cose vostre del passato di proposito per farmi arrabbiare!”, ha ammesso Antonella Fiordelisi che ha deciso di alzare un vero e proprio muro su Micol Incorvaia.

L’ultimatum di Antonella Fiordelisi ad Edoardo Tavassi

Antonella Fiordelisi non nasconde di essere gelosa e infastidita dalla presenza nella casa del Grande Fratello vip 2022 di Micol Incorvaia di cui on ha gradito il confessionale in cui parla della sua storia con Edoardo Donnamaria a cui decide di lanciare un ultimatum. “Tu con una ex non ci parli, non me ne frega un cavolo se vi volete bene. Tu con lei non ci parli. Lei è una persona falsa, bugiarda, incoerente e non vorrei mai avere come amica. Non ci voglio avere nulla a che fare. Tu ci vuoi avere a che fare? Fallo! Ma con me hai chiuso. In studio tanto di me vedono sempre il marcio“, ha sbottato Antonella.

Micol Incorvaia vs Edoardo Donnamaria: "Storia di 3 giorni? Evita"/ Lui: "Scorretta!"

Edoardo ha provato a farla ragionare facendole capire di non poter reagire così al termine di ogni puntata in cui le mostrano solo una parte di ciò che accade in casa e, abbassando tutte le difese, la Fiordelisi si lascia andare tra le braccia del ragazzo: “Voglio stare con te. Non ti voglio perdere, ma sono gelosa va bene?”, ha ammesso.

LEGGI ANCHE:

Sonia Bruganelli avverte Edoardo: "Sarei sempre il pungiball di Antonella"/ "Se la prenderà sempre con te"

© RIPRODUZIONE RISERVATA