Antonella Fiordelisi una furia contro Onestini, Murgia e Marzoli/ C’entra Donnamaria

Grande Fratello vip 7, Antonella Fiordelisi contro la “triplice alleanza”: é guerra con Luca Onestini, Nicole Murgia e Oriana Marzoli

Antonella Fiordelisi é in stato di collera, al Grande Fratello vip 7, per una dinamica di gioco avversa di cui Luca Onestini, Oriana Marzoli e Nicole Murgia sono i diretti protagonisti e che coinvolge, peraltro, Edoardo Donnamaria. Mentre l’idillio d’amore nato nella Casa dei vipponi, con Edoardo, sembra essere giunto all’epilogo tra le incomprensioni e gli screzi con l’ex volto di Forum, Antonella si contrappone ad una larga compagine di gieffini. E nella guerra aperta alla triplice alleanza nemica, sarebbe andata in escandescenza, perdendo smalto o meglio l’epplomb che tanto contraddistingue il suo personaggio di sportiva amante del fair-play, dove per spirito squadra, nello sport e in ogni altro contesto più o meno competitivo nella gara della vita, si intenda anche la capacità di non piegarsi al livello delle provocazioni, mantenendo un profilo pacifista. ‘Ha fatto una scena assurda!”, é la chiosa di Nicole Murgia , che in confidenza con Luca Onestini e Oriana Marzoli taccia Antonella Fiordelisi di non saper stare al gioco.

L’astio tra le parti nasce da un’imitazione di Nicole Murgia, registrata nel momento Grande Fratello vip 7 game night a immagine e somiglianza di Oriana Marzoli. Mentre indossa gli occhiali da sole, sfoggiando dei bikini succinti e una parrucca biondissima, Nicole inscena una parodia di Oriana. Si riprende una reazione stizzita di Antonella al pentimento dell’amato (forse ex) Edoardo Donnamaria sulla nomination inferta alla imitata venezuelana. Un particolare che Antonella non manda giù, tra gli altri elementi della parodia a lei indigesti e che la sportiva annota tra gli appunti di una pagina di quaderno, accusando i coinquilini di prendersi gioco di lei con delle provocazioni. Come rendono noti i vari post del web sulla guerra ormai annunciatasi al Grande Fratello vip 7.

Il patto dell’alleanza

Antonella farebbe volutamente terra bruciata al Grande Fratello vip 7, nel condurre un gioco che mira alla leadership e alla vittoria finale, nel reality. Sarebbe sempre pronta a lanciare attacchi, servendosi di pretesti -e al contempo a mostrarsi, amica, nei rapporti interpersonali con i coinquilini-per una strategia da doppiogiochista volta al beneficio della visibilità in TV. O almeno questo sosterrebbe Oriana Marzoli. Luca Onestini rincara la dose, per poi giungere al patto tra i tre amici che non devono essere pedine del gioco in offensiva della schermitrice, basato sul continuo attacco pretestuoso contro ogni competitor nel reality: “State facendo degli errori clamorosi. Quando arrivi alla consapevolezza che lei fa questo per litigare, che deve prendere appunti, tu è inutile che stai lì a darle spiegazioni. Lei vuole solo litigare e fare le scenate. Fare pace? Non è quello che vuole, le dai solo importanza”.

Ma chi avrà la meglio al Grande Fratello vip? Al pubblico TV l’ardua sentenza.

Antonella prende appunti su come fare un’imitazione senza cadere nel ridicolo, finalmente è maturata un po’<3 pic.twitter.com/qqwWXnUAiV — simo (@__carotina) January 26, 2023

LA MURGIA CHE IMITA ORIANA VI PREGO TROPPO UGUALE 😂 #GFVIP pic.twitter.com/RxKbUDYw2X — trashtvstellare (@tvstellare) January 26, 2023













