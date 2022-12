Antonella Fiordelisi, urla choc di haters al GFVIP/ Scatta la censura, web insorge

Grande Fratello vip 2022, Antonella Fiordelisi presa di mira dagli haters passanti…

Nel mezzo del gioco del Grande Fratello vip 2022 in corso, Antonella Fiordelisi diventa protagonista del nuovo caso della Casa, esploso nel web. A quanto pare, secondo quanto segnalato dai cinguettii delle ultime ore via Twitter, Antonella Fiordelisi si direbbe destinata alle stesse funeste sorti ad eliminazione certa dal reality, come toccato di recente a Pamela Prati, Gegia, Carolina Marconi. Ad accomunare la schermitrice super webstar alle eliminate dal gioco, sono delle urla avverse, che nel caso della sportiva il web ha raccolto nelle ultime ore, da parte di haters passanti fuori dalla Casa dei vipponi di Canale 5. Il motivo che sarebbe alla base del nuovo grido di contestazione in atto ai danni della gieffina, in corsa al Grande Fratello vip 2022? A quanto pare, non sarebbe gradita la condotta assunta nel gioco dalla schermitrice, dal momento che di punto in bianco lei appare ormai distante dal coinquilino nella Casa Edoardo Donnamaria e sempre più vicina ad Antonino Spinalbese, quasi come a voler rinnegare il flirt avviato con il primo nel reality dei vioponi. A detta dei detrattori, Antonella starebbe attuando una strategia di gioco, al Grande Fratello vip 2022, giocando il ruolo di “Femme fatale” che seduce e abbandona gli uomini, ai danni in primis dell’ex volto di Forum. Ma sarà davvero come riportano le critiche degli haters ai danni della sportiva?

Il web segnala che…

Nel frattempo, il caso che vede coinvolta Antonella Fiordelisi si infiamma, dal momento che gli stessi utenti segnalatori documentano che la regia del Grande Fratello vip avrebbe prontamente provveduto a censurare le urla choc registratesi fuori dal bunker di Cinecittà contro la concorrente diretta interessata e per mano dei suoi haters. Che la schermitrice possa mai venire a conoscenza del nuovo caso della Casa, che la coinvolge? Chissà.

A detta di alcuni telespettatori attivi online sarebbe giusto rendere noto pubblicamente il motivo propulsore delle urla avverse ad Antonella Fiordelisi. La questione si direbbe complessa, anche perché secondo quanto segnala Leggo Antonella avrebbe ammesso nella Casa di aver assunto degli atteggiamenti poco edificanti perché spinta dalla gelosia nutrita verso Edoardo, per via della vicinanza di lui ad Oriana Marzoli, ormai ex flirt di Antonino Spinalbese al Grande Fratello vip. Nel frattempo, inoltre, anche Giaele De Donà é un caso del reality, nel web…

