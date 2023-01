Antonella Fioredelisi: “Edoardo ce l’ha piccolo? Ecco perché ho detto pistolino”/ Lui sbotta: “Non è ‘ino'”

Antonella Fiordelisi torna a parlare del “pistolino” di Edoardo Donnamaria

Nella puntata del Grande Fratello Vip 7 dello scorso 2 gennaio, Antonella Fiordelisi ha criticato Oriana Marzoli per essersi appoggiata alle parti “basse” del suo fidanzato Edoardo Donnamoarai, toccandogli quello che lei ha definito “il pistolino”. “Si è messa su di lui poggiando sul pistolino, dico ino perché era piccolo. Lo hanno visto tutti quanti”, ha detto la Fiordelisi. Poco dopo, in confessionale, ha aggiunto: “Ho detto ino perché c’era lei con lui! Altrimenti avrei detto altro tipo pistolone”.

Antonella Fiordelisi piange per Edoardo: "Ridevi di me col tuo gruppo"/ Lui difende Oriana: "Scherzava"

Ieri, durante la notte, Antonella Fiordelisi ha riaperto la questione mentre chiacchierando con Edoardo e Nikita Pelizon. L’ex schermitrice ha spiegato di aver usato il termine “pistolino” perché stavano andando in onda in prima serata e altri termini non sarebbero stati adeguati all’orario.

Antonella Fiordelisi: “Ecco perché ho detto pistolino parlando di Edoardo”

Antonella Fiordelisi ha detto: “Io ho detto pistolino nel senso che lei ha messo le mani. Non volevo usare parole volgari. La gente poteva pensare alle dimensioni. Io però ho detto quella cosa in senso non volgare. Non volevo però passasse un messaggio sbagliato e quindi ho rettificato con Alfonso in confessionale”. La concorrente del Grande Fratello Vip ha spiegato che non era sua intenzione sminuire il suo fidanzato: “Potevo usare parole diverse, ma usando quella sono stata più delicata. Non sono stata scurrile, non ho mica detto organo o cose peggiori… Ragazzi ma è la verità, ho provato ad essere educata e a parlare senza esagerare. Quella parola si può dire in televisione”. A chiudere la discussione ci ha pensato Edoardo Donnamaria che ha detto: “Oh ma basta con sta storia! Io sono davvero fiero di quello che ho, che non è ino”.

Antonella Fiordelisi a Donnamaria: "Ho un ritardo"/ Poi chiede test di gravidanza...

LEGGI ANCHE:

Antonella Fiordelisi choc contro Oriana al GF Vip: "Passi da un ca**o all'altro"/ "Cafona, vergognati!"

© RIPRODUZIONE RISERVATA