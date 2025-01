Antonella Liuzzi e l’amore con Lino Guanciale: dal loro amore è nato il figlio Pietro

Nella vita dell’apprezzato e stimato attore Lino Guanciale, negli ultimi anni è arrivato l’amore con Antonella Liuzzi, la donna della sua vita poi divenuta sua moglie. In una intervista rilasciata tra le colonne di Vanity Fair, l’artista ha confessato come la sua esistenza sia nettamente cambiata con l’arrivo del figlio Pietro: “Sai che c’è un essere umano che avrà sempre la priorità, ed è bellissimo. È una rivoluzione che ci godiamo fino in fondo” ha ammesso l’artista che ha sposato la sua Antonella Liuzzi.

Un amore, quello tra Lino Guanciale e la moglie sposata nel 2020, che affonda radici profonde, nato tra i banchi dell’università e che è risbocciato con il tempo dopo una fase in cui i due sembravano essersi detti addio. L’amore tra l’artista e Antonella Liuzzi ha toccato il picco con il matrimonio del 2020, in pieno periodo Covid, in una cerimonia davanti a pochi intimi, come vuole il carattere riservato di Guanciale, che ha sempre preferito parlare con i fatti piuttosto che concedersi ai riflettori.

Lino Guanciale e il matrimonio con Antonella Liuzzi: “Non era un atto dovuto”

Nel corso della sua vita, Lino Guanciale ha avuto la fortuna di incontrare una donna speciale con la quale ha costruito negli ultimi anni una famiglia felice. Nonostante il rapporto fosse sereno, tra i due non sembrava scontato che il legame sbocciasse in matrimonio, nel corso di una intervista concessa a Intimità, infatti, l’attore ha rivelato come non fosse la priorità per i due:

“Nessuno di noi considerava il matrimonio come un obiettivo delle nostre esistenze, ma poi, conoscendoci meglio, è stato un passo naturale. Il matrimonio non è un atto dovuto” ha spiegato Lino Guanciale tra le pagine della rivista. E con l’arrivo del figlio Pietro, i due hanno ovviamente coronato il sogno di costruire una famiglia completa.

