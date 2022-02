Antonella Liuzzi e Pietro Guanciale/ Chi sono moglie e figlio Lino Guanciale: “Dono…”

CHI SONO ANTONELLA LIUZZI E PIETRO GUANCIALE

Dopo una lunghissima relazione con la collega Antonietta Bello, durata circa 10 anni, Lino Guanciale ha trovato l’amore della sua vita in Antonella Liuzzi. I due si sono conosciuti per caso, in una libreria di Roma, mentre entrambi erano intenti ad acquistare libri. La coppia ha cominciato la loro storia nel 2018 e due anni dopo, nel 2020, è arrivato il matrimonio. I due hanno pronunciato il “sì” più importante della loro vita il 19 luglio 2020, dopo due anni di fidanzamento. Una storia importantissima la loro, che ha portato anche alla nascita di un figlio, Pietro, nato nel 2021.

Ma chi è Antonella Liuzzi? La moglie dell’attore Lino Guanciale, uno dei più amati del mondo della tv italiano, sembra essere piuttosto riservata. Sui social, Antonella ha profili privati: dunque non sono note le sue passioni né gli scatti di vita quotidiana. Gli unici dettagli disponibili riguardano il suo lavoro. La Liuzzi, dal 2013 al 2015 ha collaborato con l’università Bocconi come Teaching Assistant del corso Mergers and Acquisition e successivamente come Researcher presso l’Osservatorio M&A. Nel 2019 ha poi assunto il ruolo di Project Manager della SDA Bocconi School of Management, per poi diventare Presidente del Cda di Greenblu.it, sito web dedicato al mondo del turismo e delle vacanze. Attualmente è ancora docente di ruolo presso la Bocconi.

MOGLIE E FIGLIO LINO GUANCIALE “DONO PIÙ GRANDE”

Antonella Liuzzi, oltre ad essere moglie di Lino Guanciale, volto noto dello spettacolo, è anche la figlia di un ex politico. Suo padre è infatti Pietro Liuzzi, ex senatore del Popolo della Libertà e sindaco di Noci per ben due mandati. Antonella è nata e cresciuta proprio a Noci, in Puglia, per poi trasferirsi nel corso della sua vita prima ad Hong Kong e poi proprio a Milano, dove insegna alla Bocconi. Un profilo di livello, dunque, quello della Liuzzi, che oltre ad essere mamma e moglie è prima di tutto donna e professionista, capace di mantenere la propria indipendenza nonostante l’unione con il noto attore.

I due hanno da poco dato alla luce un figlio, Pietro. Il piccolo è nato il 14 novembre 2021 e a darne l’annuncio è stato proprio Lino Guanciale dopo la nascita, con un post su Instagram. Una foto della culla e una tenera dedica per l’attore al piccolo Pietro, appena venuto al mondo: “14/11/2021. Benvenuto… Non solo nelle nostre vite e nella nostra casa, ma nel mondo. Esploralo a più non posso, amore nostro, con sete di conoscenza e con gratitudine. Affiancarti sulla tua strada sarà la più dolce e la più bella delle avventure. Grazie mille a tutte/i per l’invasione amorevole di auguri. Pietro è il dono più grande che la vita potesse farci. Lino & Antonella”.



