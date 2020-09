Antonella Liuzzi, moglie Lino Guanciale/ “Lei si sente protetta dalla mia discrezione”

Antonella Liuzzi è la moglie di Lino Guanciale, l’attore ospite speciale della seconda puntata di Tale e Quale Show 2020, il varietà campione d’ascolti del venerdì sera di Raiuno. La coppia quest’estate è stata protagonista di un matrimonio segreto celebrato a Roma, in Campidoglio, lontani da occhi indiscreti e dal gossip. Una scelta che conferma il carattere dell’attore de “L’allieva” da sempre molto discreto e riservato sulla sua vita privata, ma anche quello di Antonella, figlia di un ex senatore del Popolo della Libertà poi diventato sindaco di Noci per due mandati. Ma cosa sappiamo sulla moglie di Lino Guanciale? Antonella ha conseguito una laurea all’università Bocconi di Milano e subito dopo ha proseguito la sua carriera con un iter accademia che l’ha portata a Hong Kong. Successivamente ha conseguito un master in Gestione delle Risorse Umane e Amministrazione del Personale all’Università di Roma Tre e ha cominciato a lavorare come project manager della SDA School of Management della Bocconi dove ricopre il duplice ruolo di ricercatrice e assistente.

Antonella Liuzzi: dalla Bocconi all’amore per Lino Guanciale

La scintilla tra Lino Guanciale e Antonella Liuzzi sarebbe scattata proprio all’università Bocconi di Milano ed è arrivata come un fulmine a ciel sereno nella vita dell’attore dopo la lunga storia d’amore vissuta con l’attrice Antonietta Bello. Dieci anni d’amore conclusasi però nel migliore dei modi, visto che sono rimasti in ottimi rapporti come confermano le diverse interviste rilasciate dall’attore in cui ha sempre parlato in termini affettuosi della sua eco compagna. L’amore però è tornato a bussare alle porte del cuore di Lino Guanciale che da un paio d’anni è legato alla ricercatrice e assistente della SDA School of Management della Bocconi. In realtà per diverso tempo i due hanno tenuto al segreto la loro storia d’amore per poi decidere di uscire allo scoperto in occasione della Giornata Mondiale del Bacio con un post molto apprezzato dai fan dell’attore. Sta di fatto che, dopo un anno e mezzo d’amore, Lino Guanciale e Antonella Liuzzi hanno deciso di sposarsi lontani da tutto e tutti. Un grande passo per l’attore che, parlando proprio della moglie, ha detto: “lei si sente protetta dalla mia discrezione. In realtà ci sentiamo entrambi protetti uno dall’altra”.



