ANTONELLA LOCOCO SPOSA LA COMPAGNA ELISA/ Video All Together now “che emozione”

“Un’emozione indescrivibile”: Antonella Lococo commenta così quanto accaduto durante la quarta puntata di All Together Now. La cantante, raggiunta dalla compagna Elisa, ha annunciato le nozze suggellando il momento con un bacio. Una serata speciale per Antonea che è pronta a coronare il suo sogno d’amore con la compagna con cui condivide la quotidianità fatta di tanti, piccoli gesti che, però, esprimono perfettamente il forte sentimento che le lega. Sulle storie di Instagram, infatti, Antonella, oltre a condividere con i fans la propria emozione, ha anche pubblicato il biglietto scritto dalla compagna prima di cominciare la giornata. “Buongiorno amore mio, che sia una giornata piena di positività. A stasera, ti amo”, si legge nel biglietto che la Lococo ha pubblicato su Instagram. Antonella, poi, aggiunge: “quale modo migliore per cominciare la giornata. L‘amore che ci lega è fatto anche di questi piccoli, grandi gesti” (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

ANTONELLA LOCOCO, MATRIMONIO CON LA FIDANZATA ELISA: IL DISCORSO DI MICHELLE HUNZIKER

Antonella Lococo e la compagna Elisa presto spose: annuncio in diretta ad All Together Now, scatta il bacio tra il tripudio generale dello studio. Ad annunciare il lieto evento è stata Michelle Hunziker prima di lanciare una canzone cantata dal muro di giudici, ma ecco la sorpresa: sulle ultime note del brano è giunta la stessa Elisa, che ha abbracciato e baciato Antonella. «Ce l’avete fatta a farmi questa sorpresa», la reazione di Antonella Lococo, con la Hunziker che ha preso parola ed ha lanciato un messaggio: «Voi dovete essere felici. Voglio dire solo una piccola cosa: sicuramente molti a casa o in studio si saranno stupiti, viviamo ancora in una società piena di clichè, ci incalliamo nel pregiudizio. Noi qua ad All Together Now questa parola l’abbiamo bandita: è importante comunicare che l’amore non ha categoria, l’amore ha tanti colori come la musica. Auguri Antonella ed Elisa!».

ANTONELLA LOCOCO, MATRIMONIO CON LA FIDANZATA ELISA: IL VIDEO

La sorpresa e le parole di Michelle Hunziker hanno emozionato il pubblico in studio ma anche il pubblico da casa, ecco una carrellata di messaggi pubblicati su Twitter: «L’amore fa oltre tutto, oltre ogni pregiudizio!», «Che bello, quando si festeggia l’amore è sempre bello», «Che bellissimo momento Antonella Lococo. Grazie Michelle Hunziker per le tue parole contro il pregiudizio», «Esattamente quando nomineranno la Hunziker ministro per le pari opportunità?». Antonella Lococo presenterà a mezzanotte il suo nuovo brano “Felici in due”, ecco le parole della cantante alla Gazzetta di Reggio: «“Felici in due” non è solo una canzone ma un atto d’amore, una dichiarazione alla compagna Elisa con cui sto ormai da tanti anni e che sposerò il 20 giugno. Un modo per trasmettere un messaggio positivo in questo momento storico così delicato e importante per le coppie omosessuali. Questa canzone è il coronamento di un momento personale di coppia importante, il matrimonio. Diffondere amore nella maniera più naturale e vera possibile è il vero obbiettivo di questo singolo. L’ho scritto senza pensare alle logiche radiofoniche ma seguendo semplicemente quello avevo dentro. Spero possa essere di aiuto a chi ha bisogno di tirare fuori e vivere senza paure un sentimento».





© RIPRODUZIONE RISERVATA