All together now, 4a puntata/ Serata super tra un “100” e un annuncio di nozze

Michelle Hunziker aveva promesso una 4a puntata di All Together Now super e fino a questo momento le attese sono state rispettate. Abbiamo infatti assistito al primo 100 totalizzato da una concorrente: parliamo di Martina Maggi, che ha stregato i giudici del muro ed il pubblico con la sua bellissima versione di Some people want it all di Alicia Keys. Come previsto dal regolamento del programma, la 23enne di Orvieto è direttamente in finale senza passare dall’ostacolo semifinale. Ma non solo: un altro grande momento, questa volta di emozione, è stato l’annuncio del matrimonio della cantante Antonella Lococo con la fidanzata Elisa. Dopo aver cantato un brano, in studio è giunta la compagna e tra le due è scattato un bacio che ha fatto emozionare tutti. Bellissime anche le parole di Michelle Hunziker, che ha tenuto a precisare: «E’ importante comunicare che l’amore non ha categoria, l’amore ha tanti colori come la musica. Auguri Antonella ed Elisa!». (Aggiornamento di Massimo Balsamo)

“SARA’ UNA SUPER SERATA”

Michelle Hunziker è pronta a divertirsi e a condurre la quarta puntata di All Together Now che, dalle storie che sta pubblicando la bionda conduttrice su Instagram, si preannuncia sensazionale. Il merito, stando a quello che annuncia la Hunziker, sarà di Gianluca Vacchi che, con la sua energia e la sua voglia di vivere, è pronto a travolgere tutto lo studio del game show musicale di canale 5. “Gianluca Vacchi farà ballare tutti”, annuncia Michelle che, al timone della nuova trasmissione di canale 5, circondata da tanta musica, è perfettamente a suo agio. Questa sera, poi, accanto a Vacchi, canterà e ballerà facendo trascorrere una serata spensierata ai telespettatori. Al centro della serata però ci saranno sempre i concorrenti-cantanti che cercheranno di conquistare la semifinale (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

All Together Now quarta puntata: Gianluca Vacchi scalda i motori

Gianluca Vacchi scalda i motori per la quarta puntata di All Together Now. Michelle Hunziker prima e lo stesso Vacchi poi, su Instagram Stories, hanno pubblicato una serie di storie in cui mostrano le prove di quello che avverà questa sera. Energico e con tanta voglia di divertirsi e far divertire, la star di Instagram, in consolle, è pronto a far ballare non solo i giudici del muro a cui è affidato il compito di giudicare le esibizioni dei concorrenti, ma anche il pubblico in studio e i telespettatori. La quarta puntata di All Together Now che sarà ancora dedicata alla selezione dei concorrenti, sarà così ricca di musica di ogni genere e di divertimento. Gianluca Vacchi, dunque, questa sera, ruberà la scena a tutti, anche ai concorrenti? Dai video che la Hunziler ha pubblicato, sembrerebbe proprio di sì (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

All Together Now quarta puntata: le anticipazioni

Giovedì 6 giugno, in prima serata su canale 5, torna l’appuntamento con All Together Now giunto alla quarta puntata. Il game show musicale condotto da Michelle Hunziker si avvia verso il gran finale, ma questa sera, il muro dei cento giudici sarà chiamato a giudicare le esibizioni dei vari concorrenti per scegliere altri semifinalisti che si contenderanno un posto in finale prevista per a sesta puntata. In palio c’è non solo la vittoria, ma soprattutto il primo premio del valore di cinquantamila euro. Una cifra importante che i concorrenti tenteranno di portare a casa sfoggiando unicamente la propria voce. Oltre a persone normalissime che, nella vita, svolgono un altro lavoro, davanti al muro di All Together si presentano anche artisti in cerca d una seconda possibilità.

I concorrenti di All Together Now

Quali concorrenti si esibiranno davanti al muro dei 100 giudici capitanati da J-Ax? La settimana scorsa, la puntata è stata vinta da Denns Fantina, cantante nonchè vincitore di Saranno Famosi, la prima versione di quello che è poi diventato Amici di Maria De Filippi. La partecipazione di Dennis Fantina ha scatenato accese polemiche tra i giudici: da una parte si sono schierati quelli che hanno apprezzato il suo coraggio e, dall’altra, quelli che avrebbero preferito dare spazio ad altre voci. Quali talenti, invece, saranno i protagonisti della quarta puntata di All Together Now? Tra i concorrenti cantanti, selezionati nei mesi scorsi da Roberto Cenci, direttore artistico e regista del programma, non mancheranno studenti, professionisti e pensionati, pronti a vivere grandi emozioni.

Gianuca Vacchi ospite della quarta puntata di All Together Now

Musica e divertimento sono gli ingredienti del successo di All Together Now. Oltre ai concorrenti, protagonisti di ogni puntata sono anche gli ospiti. Questa sera, ad animare il quarto appuntamento del game show musicale sarà Gianluca Vacchi, star dei social dove si diverte a cantare e ballare portando a casa migliaia di like e commenti. All Together Now” può essere anche seguito su Mediaset Play (sito, app gratuita per tutti i sistemi operativi, smart tv abilitate) che permette di vedere le puntate in diretta streaming, rivivere i momenti più divertenti e conoscere meglio giudici e cantanti grazie a una serie di video inediti.





