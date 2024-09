La vita sentimentale di Antonella Mosetti finisce spesso al centro dell’attenzione; sicuramente suo malgrado, ma il mondo del gossip non perde occasione per indagare sugli amori della showgirl che ormai da tempo ha trovato un nuovo baricentro professionale sui social. Negli ultimi giorni si era vociferato di un presunto flirt con Niccolò Bettarini, figlio di Simona Ventura e dell’ex marito Stefano Bettarini. A quanto pare però, nulla di fatto: proprio Antonella Mosetti – intervistata da Monica Setta a Storie di donne al bivio – non solo pare abbia nuovamente smentito la liaison ma ha spiegato di essere impegnata con un nuovo fidanzato francese.

Chi è il nuovo fidanzato francese di Antonella Mosetti? Sull’identità non si hanno notizie, se non un accenno estrapolato dalle anticipazioni dell’intervista da Monica Setta a Storie di donne al bivio – riportato dal sito Perizona.it – dove la showgirl spiega: “E’ una storia difficile”. Dal punto di vista della professione pare sia un imprenditore ma per ora non è dato sapere di più.

Antonella Mosetti, ‘nessuna traccia’ sui social del nuovo fidanzato francese

Ma cosa dicono i canali social a proposito del nuovo fidanzato francese di Antonella Mosetti? E’ proprio il caso di dire, tutto tace. Nonostante la corposa attività della showgirl sul web, nessuno scatto recente sembra alludere alla nuova liaison o all’identità del fortunato. Buona parte degli scatti sono polarizzati verso la sua attività professionale con poco spazio ad ipotetiche novità dal punto di vista sentimentale. Non è detto che dovremo aspettare molto prima di conoscere qualcosa in più sul nuovo fidanzato francese di Antonella Mosetti.