Antonella Mosetti e Aida Yespica Vs Daniela Martani/ “Stai zitta e vergognati!”

La divergenza di opinioni sul Coronavirus e sull’uso della mascherina che serpeggia tra gli italiani arriva anche in tv a Mattino5 dove la combattiva Daniela Martani continua a ribadire che si muore anche di raffreddore stagionale e che in alcune occasioni è sicuramente un’esagerazione pretendere la mascherina. La goccia che ha fatto traboccare il vaso tanto da far intervenire anche la padrona di casa, Federica Panicucci, arriva quando sono Antonella Mosetti e Aida Yespica a parlare in collegamento da casa perché bloccate dalla quarantena dopo essere risultate positive al Coronavirus al ritorno dalla Sardegna. Le due spiegano la loro situazione ma Daniela Martani non ci sta e attacca: “Non avete niente, smettetela di fare le affrante, siete asintomatiche, non diffondete il terrore” e a quel punto Antonella Mosetti subito rilancia: “Ma stai zitta, non capisci niente fai solo lo show per andare in televisione ma stai a casa tua”.

AIDA YESPICA E ANTONELLA MOSETTI ALLO SCONTRO CON DANIELA MARTANI

Daniela Martani continua ad attaccare dicendo che gli asintomatici non possono creare focolai e a quel punto Federica Panicucci interviene fermando la sua ospite: “Anche gli asintomatici possono trasmettere il Covid ad altri che possono svilupparla poi in maniera più grave” e la Martani continua: “Non è vero niente, state dando informazioni sbagliate”. Aida Yespica è risultata ancora debolmente positiva ed è per questo che stanno a casa, per la famosa coscienza morale. A quel punto anche un’altra ospite, Candida Morvillo, spiega: “Mandare messaggi sbagliati non si fa perché siamo in tv, la soglia di attenzione non deve calare”.

Ecco il video del momento:

Antonella Mosetti e Aida Yespica, in quarantena entrambe perché positive al #Covid19, si scagliano contro Daniela Martani in diretta a #Mattino5 pic.twitter.com/XImZEGGkiM — Mattino5 (@mattino5) September 9, 2020





