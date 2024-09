Al mondo del gossip è difficile che sfugga qualcosa, anche quando si tratta di prendere un abbaglio. Vale anche nel caso di Antonella Mosetti e il presunto flirt con Niccolò Bettarini. Sul finire del mese di agosto è ‘esploso’ lo scoop, con tanto di foto che li ritraeva teneramente insieme. Dopo l’agitarsi di social con annessi rumor e retroscena, è stata proprio la showgirl a smentire il flirt con Niccolò Bettarini e a quanto pare – nell’intervista che andrà in onda questa sera, 11 settembre 2024, rilasciata da Monica Setta a Storie di donne al bivio – ha aggiunto ulteriori dettagli.

“Ci siamo incontrati in Sardegna e abbiamo frequentato gli stessi giri. Niccolò è un ragazzo bellissimo e intelligente, a chi non piacerebbe?”. Inizia così il racconto di Antonella Mosetti da Monica Setta a Storie di donne al bivio – come riporta Adnkronos – a proposito del presunto flirt con Niccolò Bettarini. Dopo le parole al miele, la showgirl entra nel merito delle voci: “Ci hanno paparazzati mentre ci facevamo un selfie e da lì sono nati i gossip”.

Antonella Mosetti, nuova smentita sul flirt con Niccolò Bettarini: “Potrebbe essere mio figlio…”

Dunque, nessun flirt tra Antonella Mosetti e Niccolò Bettarini: “In realtà tra noi c’è stato solo un bacio sulla guancia; forse dieci anni fa sarebbe stato diverso ma oggi a 49 anni, pur amando gli uomini giovani, non mi potrei mai mettere con uno che ha l’età di mia figlia”.

Oltre a smentire la liaison con Niccolò Bettarini, sempre da Monica Setta a Storie di donne al bivio – come riporta Adnkronos – Antonella Mosetti ha rincarato la dose a proposito della sua vita sentimentale. “… E poi ho il cuore impegnato; amo un uomo francese, è una storia difficile ma per lui sarei disposta ad andarmene dall’Italia”. Nel cuore della showgirl c’è dunque una nuova fiamma, ma chi è il nuovo fidanzato francese di Antonella Mosetti?

