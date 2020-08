Antonella Mosetti replica a Selvaggia Lucarelli/ “Giornalaia che insulta! Cattiveria”

Il lungo intervento di Selvaggia Lucarelli su Instagram, intento a mettere in luce tutti i comportamenti sbagliati di alcuni Vip e influencer che hanno contratto il Covid in Sardegna, ha scatenato un bel po’ di reazioni. Una delle più dure è sicuramente quella di Antonella Mosetti. La showgirl, tra le prime a finire nel mirino della Lucarelli, ha deciso di risponderle con alcuni post pubblicati su Instagram. “Non avrei voluto spendere questo mio prezioso tempo per una giornalaia che insulta la gente da anni e fa gossip spicciolo da anni e privo di fondamenta. – ha scritto la Mosetti – Se sputi in aria ti ritorna in testa, copriti! Occhio!” Ma non è tutto, perché la Mosetti è tornata ad intervenire proprio nelle ultime ore.

Antonella Mosetti furiosa: “Gente cattiva e frustrata!”

“Non si augura il male neanche al peggior nemico… malato ancora meno!Fate schifo! Se l’invidia fosse un lavoro, non avremmo disoccupati!” è stato il nuovo sfogo di Antonella Mosetti su Instagram. La showgirl ha poi lanciato una stoccata che pare essere rivolta ancora alla Lucarelli: “Ma siamo in italia dove le ‘giornalaie’ hanno voce aimè!” Finita qui? No. Passata un’ora da questo intervento, la Mosetti ha pubblicato un ulteriore post, scrivendo: “Mi arrendo! Troppa gente cattiva e frustrata!! Ora penso a me e ai miei amici affetti da Covid 19! A voci ci penserà la vita!” Uno sfogo volto a tutti coloro che hanno criticato i suoi comportamenti sui social ma, sicuramente, mirato in modo particolare a Selvaggia Lucarelli.





