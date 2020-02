Antonella Mosetti vs Antonella Elia dopo lite Gf Vip/ È pazza, va curata in un centro

Lo show di Antonella Elia nella casa del Grande Fratello Vip 4 ha decisamente catalizzato l’attenzione di gran parte del popolo di internauti, fra cui anche alcuni personaggi famosi. Oltre ad Alessia Marcuzzi, che ha diviso il popolo dei social schierandosi dalla parte di Patrick, anche Antonella Mosetti ha voluto dire la sua su quanto accaduto nella serata di ieri nella casa più spiata d’Italia. La Mosetti non sembra appoggiare la sua omonima, l’Elia, ed ha esternato il suo disappunto per il comportamento della soubrette attraverso alcune stories pubblicate sul proprio account Instagram. Prima ha pubblicato un filmato con annessa didascalia “La Elia si è rivelata per quella che è”, per poi aggiungere un altro con commento “Donna cattiva”. Nella terza storia si sente invece la voce fuoricampo della stessa Mosetti, tutt’altro che d’accordo, giusto per dire un eufemismo, con la bionda del Gf Vip 4.

ANTONELLA MOSETTI E LA ELIA: UNA CARRIERA TV SIMILE

La Mosetti infatti commenta sottofondo: “Però l’Elia, ragazzi, a parte tutto… Va curata proprio pesantemente al centro di igiene mentale. Non si può permettere a certa gente di entrare in televisione così. Cioè, io boh! Una pazza!”. Una netta presa di posizione, un giudizio decisamente senza peli sulla lingua nei confronti della Elia, che nella casa è rimasta sempre più sola dopo l’eliminazione dell’amica Serena Enardu, e che sembra alquanto poco amata dal popolo che segue il reality di casa Canale 5. La Mosetti e la Elia hanno vissuto una carriera televisiva più o meno simile, in quanto le due Antonelle sono nate nel piccolo schermo nella trasmissione cult anni ’90, “Non è la Rai”. Entrambe hanno lavorato assieme al grandissimo Mike Bongiorno (“Gira la Ruota per la Elia”, e “Paperissima Sprint” per la Mosetti), ed entrambe sono state in un passato recente spesso e volentieri ospiti come opinioniste nelle trasmissioni della D’Urso. Infine, la Mosetti, come la Elia, ha partecipato al Gf Vip.

