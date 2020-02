Grande Fratello Vip 2020, Pagelle e nomination/ Pago alla resa dei conti, la sceneggiata di Antonella Elia

La dodicesima puntata del Grande Fratello Vip 2020 parte con la lite tra Antonella Elia e Patrick Ray Pugliese scoppiata in cucina. La conduttrice ha accusato l’ex gieffino di averla spintonata, ma contro la sua versione ci sono le telecamere del GF, ma anche lo stesso Signorini che dice: “le immagini dimostrano che lo spintone non c’è stato”. La Elia però continua a sostenere il contrario: “non ho esagerato, mi ha spintonato”, ma Patrick si difende: “È una donna machiavellica”. La situazione però subisce una piega inaspettata con la Elia che scoppia in lacrime e dallo studio sia Pupo che Signorini intervengono in sua difesa. Il primo dice: “ci sono donne fragili che vanno protette”, mentre il padrone di casa rivolgendosi a Patrick dice “le tue gag sono vincenti ma con lei non devi avere questo atteggiamento”, mentre esorta l’Elia ad essere meno provocatrice. Nonostante l’intervento di Signorini, Antonella ha una vera e propria crisi: “questa crocifissione contro di me è orrenda, si vergognino. Tutto questo per fare ascolti. Non li zittite e non è giusto”. Intanto fuori dalla casa il pubblico dei social si schiera a favore di Patrick. Voto Antonella Elia 5 per la fragilità, mentre Patrick voto 6.

Luca contro Pago: “mia moglie Fernanda Lessa sa difendersi benissimo”

Dopo il litigio tra Elia – Patrick, è la volta dell’incontro – scontro tra Luca Zocchi e Pago. Il marito di Fernanda Lessa entra nella casa del Grande Fratello Vip 2020 per difendere la moglie dopo le parole pronunciate dal cantante nel corso della settimana. “Ti sei permesso di minacciare fisicamente mia moglie, hai detto che volevi eliminarla e ho deciso di intervenire. Ti stimavo ma questa cosa mi ha dato profondamente fastidio” dice l’uomo, ma dallo studio Signorini precisa: “Pago ha detto che intendeva eliminare Fernanda, non intendeva fisicamente”. Luca però precisa come Pago, Serena, e Antonella Elia si sono rivolti con parole davvero cattive verso la moglie Fernanda Lessa su cui precisa: “è una donna e viene da Rio, sa difendersi benissimo da sola”. Intanto nella casa è arrivato il momento del verdetto del televoto tra i due nominati Serena Enardu e Fabio Testi. A leggere il verdetto è Fernanda Lessa: “a lasciare la Casa è Serena”. Il nome della Enardu viene accolto da una vera e propria ovazione dal pubblico, mentre nella casa Antonella scoppia in lacrime, mentre la ex tronista polemizza poco prima di uscire: “saluto tutti, anche i cafoni che non si sono avvicinati”. Voto Pago 4, mentre 6 per il marito della Lessa.

Antonio Zequila e Adriana Volpe: si sono baciati oppure no?

La dodicesima puntata del Grande Fratello Vip 2020 prosegue con una bellissima sorpresa per Paolo Ciavarro che incontra i genitori Massimo Ciavarro e Eleonora Giorgi, ma ad attirare l’attenzione è il presunto flirt – bacio tra Adriana Volpe e Antonio Zequila. Tutto sarebbe successo tantissimi anni fa a Milano durante un party, ma la Volpe ha immediatamente precisato: “non ci ha provato” e parlando di Zequila dice “è un professore di sessuologia, di amore e di acchiappo”. Intanto dallo studio Wanda Nara cerca la verità: “voi state raccontando la metà, vogliamo sapere cos’è successo”. Anche Pupo ironizza sulla cosa: “forse qualcuno ha fatto cilecca”. Allora Adriana Volpe domanda a Zequila “siamo mai stati a letto insieme?” con l’attore che risponde “esistono anche i divani”. Intanto negli studi arriva l’eliminata Serena Enardu che racconta la sua esperienza nella casa del GF VIP 4: “nella Casa è entrata la mia storia con Pago e quello mi ha penalizzato. Per me ho vinto perché sono entrata per lui, perché era malinconico. Volevo che lui non avesse alcun peso. Adesso sono felice perché so che lui è sereno. Il nostro futuro è insieme”. La ex tronista poi si confronta con Adriana Volpe con cui ha litigato per una porzione di salmone, ma anche questa volta la ex conduttrice Rai esce vincitrice dal confronto: “mi ha dato della mignot*a e non va bene, ora basta”. Voto 8 per la Volpe tra i migliori concorrenti di questa edizione.

Grande Fratello Vip 2020, le nomination della dodicesima puntata

La puntata prosegue con le immancabili nomination e con l’ingresso di tre nuovi concorrenti: Teresanna Pugliese, Asia Valente e Sara Soldati. I concorrenti immuni della settimana sono Clizia, Fernanda, Adriana, Antonella, Zequila, Denver, Montovoli e Patrick. Al via le nomination con Fabio Testi che fa i nome di Aristide, Paola Di Benedetto fa il nome di Licia per come si è comportata con Antonella Elia, mentre Aristide fa il nome di Pago. Poi è la volte di Paolo Ciavarro che nomina Licia precisando: “ho pochissimo rapporto con lei e non mi piace che dica che sono un seguace di Adriana”, mentre Pago fa il nome di Fabio: “è l’unico che potevo votare”. Licia e Pago sono i due più votati dal gruppo. Poi è la volta di Andrea Denver che fa il nome di Pago, mentre Fernanda punta su Aristide Malnati. Anche Patrick fa il nome di Pago mentre Andrea Montovoli fa il nome di Licia. Alla fine ad andare in nomination sono Licia e Pago. Chi uscirà dalla casa del Grande Fratello Vip 2020?



