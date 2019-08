Antonella Mosetti VS Deianira Marzano/ Litigio trash: l’umiltà? Questa sconosciuta…

Botta e risposta trash quello tra Deianira Marzano e Antonella Mosetti. La prima ha accusato la seconda di avere messo “Mi piace” alla foto di Damiano Er Faina, quella in cui, con un sacco di immondizia sulle spalle con la scritta Barbara d’Urso, infieriva contro la ruspante conduttrice napoletana. La ex lolita di Non è la Rai, con una “modestia” unica, si è definitiva una “top class”, sparando a zero sull’opinionista. “E niente, continua la sagra delle inutili persone che per avere un po’ di attenzione, sparano a zero sulle top class! Ma senza vergogna state? Colpa di chi? Della TV, accessibile oramai a chiunque e colpa dei social… tornate ai vostri reali lavori su”, ha scritto tramite le Stories di Instagram. Poi, proseguendo con un sottotitolo (immaginario) che sa tanto di “Tu non hai capito con chi hai a che fare…”, l’ex concorrente del GF Vip ha continuato: “Se parlare di me ti fa sentire meglio ed hai più visibilità, poraccia, ti posso capire… sei una tra milioni”. Per poi concludere in bellezza (e umiltà): “Di te non parla mai nessuno… di me, sempre tutti! Fattela una domanda ma non ti dare una risposta… fidati”.

Deianira Marzano VS Antonella Mosetti, botta e risposta trash

A questo punto, Deianira Marzano ha risposto all’ex lolita: “La Mosetti non poteva che dare una risposta da trappana quale è. Lei continua a criticare anche Barbara D’Urso, e tutte le persone che frequentano i salotti di Barbara D’Urso, dicendo agli altri che si devono trovare un lavoro, ma meglio il lavoro che abbiamo noi che quello suo, che ci domandiamo quale sia. Tra l’altro invece di scrivere la saga, ha scritto la sagra, ma la sagra di che? La sagra del pesce?”. Poi ha proseguito: “Noto anche che la signora sta avendo un sintomo che in psicologia chiamiamo mania di grandezza e con questo eccesso di autostima si sta autoproclamando bellissima, invidiata, ecc. ecc. Le voglio ricordare che queste cose le sta dicendo lei a se stessa, e che non sempre quello che noi diciamo a noi stessi corrisponde alla realtà”. A questo punto, speriamo con ansia possano regalarci altre perle trash durante la giornata. In tal caso… vi aggiorneremo prontamente!

© RIPRODUZIONE RISERVATA