Non è stata di certo baciata dalla fortuna Antonella Palmisano nel corso della sua partecipazione alle Olimpiadi di Parigi 2024. In coppia con Massimo Stano nella staffetta di marcia si è dovuta accontentare del sesto posto ma il rammarico più grande è per le condizioni di salute a causa del Covid. Lei stessa lo ha raccontato a margine del match – come riporta il Corriere della Sera – intervenuta ai microfoni del quotidiano.

“Ho vinto a Tokyo quando il Covid lo prendevi anche solo mettendo un dito fuori dalla porta, non avrei mai pensato di prenderlo qui”. Inizia così Antonella Palmisano, raccontando del rammarico di aver dovuto gareggiare nella staffetta di marcia alle Olimpiadi di Parigi 2024 con il virus: “Ho contratto il Covid e sono sempre stata monitorata. Sapevo di andare incontro a una mancanza di forze, ma mi sentivo meglio rispetto alla gara individuale. Ci siamo detti di dare il massimo, nella prima parte sono anche andata bene, poi nella seconda ho pagato il conto. Purtroppo questa Olimpiade è andata così, ma so di aver dato tutto”.

Antonella Palmisano e Massimo Stano, il rammarico per le condizioni fisiche alle Olimpiadi di Parigi 2024

Con il parallelismo tra Tokyo e le Olimpiadi di Parigi 2024, è oggettivo e condivisibile il rammarico di Antonella Palmisano per aver contratto il Covid che inevitabilmente ha pregiudicato la gara di corsa. Le energie sono mancate alla campionessa azzurra nel momento cruciale ma anche il suo compagno di squadra, Massimo Stano, non ha vissuto la gara al meglio: “Nella prima frazione non ho provato fastidio alla caviglia che mi aveva creato problemi nella 20 chilometri ma avevo proprio paura e allora perdevo metri in curva, cercando di rientrare in rettilineo. Poi l’ho detto allo staff sanitario, mi hanno risposto di andare tranquillo e così ho fatto”. L’atleta – come riporta il Corriere della Sera – ha poi aggiunto: “E’ uscita anche una vescica sull’altro piede, ma ho spinto al massimo. Non posso recriminare niente, anche se invece di Italia sul pettorale poteva esserci scritto zoppi, ma averla finita è già una grande cosa”.