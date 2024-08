Antonella Palmisano, dalle lacrime al riscatto nella staffetta mista alle Olimpiadi di Parigi 2024

Campionessa in carica nella staffetta 20km, Antonella Palmisano non solo non ha bissato l’oro a Tokyo 2020 ma si è ritirata al 13Km della corsa in lacrime. Dopo la delusione e le lacrime adesso l’atleta è in cerca del riscatto nella gara della staffetta mista che si sta disputando oggi, mercoledì 7 agosto 2024. Si tratta di una novità nelle Olimpiadi di Parigi 2024 dove due marciatori per ogni Nazione gareggiano in un percorso lungo di circa 42 Km alternandosi ogni 10 Km. Rappresenteranno l’Italia Massimo Stanno, tutto su carriera e moglie Fatima Lofti, ed appunto Antonella Palmisano.

Chi è Antonella Palmisano? Classe 1991 ha dunque 33 anni, è una delle regine della marcia 20km. L’atleta azzurra ha regalato grandi emozioni nella sua specialità e ora, a Parigi, sperava di riuscirci ancora ma la marcia 20 km alle Olimpiadi di Parigi 2024 non ha dato i risultati sperati. Sin dall’inizio ha faticato a tenere il passo del gruppo delle inseguitrici, staccate di circa mezzo minuto dalla cinese Yang. Il ritiro è arrivato dopo 58′ di gara. In lacrime, è andata ad abbracciare il marito Lorenzo Dessi, suo allenatore.

Antonella Palmisano e il marito Lorenzo Dessì, lei: “Rappresenta la stabilità”

Può contare sul coach e marito Lorenzo Dessi Antonella Palmisano sia nelle gioie delle vittorie che nelle delusioni delle sconfitte. Quest’ultimo ha 35 anni ed è un ex marciatore azzurro e tecnico delle Fiamme Gialle ed oltre a seguire la moglie, campionessa olimpica nella 20 km , dal 2023 negli ultimi anni ha seguito anche altri interessanti prospetti giovanili azzurri. Su di lui la marciatrice ha confessato in una passata intervista: “Ritengo sia un tecnico giovane ma sicuramente preparato. Per me rappresenta la garanzia di stabilità e continuità tecnica. Insieme, sono convinta, metteremo in campo ogni nostra energia per regalare a tutta l’Atletica e agli sportivi italiani momenti di gioia da condividere insieme”.