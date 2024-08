DIRETTA MASSIMO STANO ANTONELLA PALMISANO STAFFETTA MISTA STREAMING: PER LA MEDAGLIA! (OLIMPIADI PARIGI 2024)

La diretta Massimo Stano Antonella Palmisano staffetta mista alle Olimpiadi Parigi 2024 ci farà compagnia dalle ore 7:30 di mercoledì 7 agosto: c’è grande attesa per questa gara che è un’assoluta novità nel calendario dei Giochi, introdotta quest’anno e dunque senza troppi riferimenti. Come funziona la staffetta mista? Innanzitutto, dobbiamo dire che si tratta di una marcia, e questo era abbastanza evidente visto che gareggiano Massimo Stano e Antonella Palmisano; la distanza da coprire tuttavia è quella di una maratona, e dunque 42,195 chilometri.

Per ogni nazionale ci sono due concorrenti, che si alternano in strada: ciascuno copre due frazioni da poco più di 10 chilometri, per il resto le regole sono naturalmente quelle di una tradizionale marcia e dunque sono previste eventuali ammonizioni e squalifiche. Per l’Italia la diretta Massimo Stano Antonella Palmisano nella staffetta mista sarà anche l’occasione per riscattare una marcia 20 Km che non è andata secondo le attese, vedremo dunque cosa succederà questa mattina.

MASSIMO STANO ANTONELLA PALMISANO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA STAFFETTA MISTA

Grande appuntamento in chiaro per la diretta Massimo Stano Antonella Palmisano staffetta mista alle Olimpiadi 2024, i canali come sempre sono Rai Due e Rai Sport ma potrete seguire questa gara anche attraverso Eurosport, ricordando poi che il servizio di diretta streaming video è garantito da sito e applicazione di Rai Play oltre che dalle piattaforme che si occupano di trasmettere i Giochi, per avere accesso a Discovery Plus, Now Tv, Tim Vision e DAZN avrete comunque bisogno di un abbonamento. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAIPLAY, STAFFETTA MISTA

DIRETTA MASSIMO STANO ANTONELLA PALMISANO: SI SOGNA LA MEDAGLIA

La diretta Massimo Stano Antonella Palmisano staffetta mista alle Olimpiadi Parigi 2024 sarà molto interessante, innanzitutto come gara da seguire in termini generali; poi, come detto, i due italiani hanno qualcosa da riscattare circa le loro prestazioni individuali. Stano ha sfiorato una medaglia che forse ha perso per una distorsione alla caviglia occorsa nelle ultime battute della sua 20 Km, quando si trovava nel gruppetto di testa: ha mostrato una buona condizione e ancora una volta ha sfiorato il podio olimpico.

È andata peggio alla Palmisano, che ha faticato ad entrare mentalmente nella sua gara e alla fine si è dovuta ritirare, in lacrime per l’occasione persa. Adesso nella diretta Massimo Stano Antonella Palmisano staffetta mista puntiamo alla medaglia: del resto stiamo parlando di due atleti che nella marcia individuale hanno già primeggiato e certamente sono in odore di podio, la Spagna è forse la nazionale favorita per l’oro ma vedremo quello che succederà lungo il percorso del Trocadero.