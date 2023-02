Antonella ‘perdona’ Edoardo grazie a un aereo al GF Vip/ Tavassi insinua “Aspetti che te lo dicono da fuori?”

Antonella gioisce per un aereo dei Donnalisi al GF Vip e si riavvicina a Edoardo: dubbi in Casa

Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria hanno fatto pace al Grande Fratello Vip. Dopo giorni di tensioni, accuse e liti, i due gieffini hanno deciso di riprovarci. Pare però che a dare slancio alla Fiordelisi in questa scelta sia stato anche un messaggio aereo arrivato per i ‘Donnalisi’, ovvero i fan della coppia Antonella-Edoardo.

Il messaggio pro-coppia è stato accolto con commozione e gioia da Antonella, che ha istantaneamente ritrovato il sorriso con Edoardo. Un atteggiamento questo che ha però fatto storcere il naso ad alcuni vipponi, in particolare Edoardo Tavassi, Alberto De Pisis e Oriana Marzoli.

Tavassi insinua su Antonella: “Se domani arriva un aereo che le dice di mettersi con Attilio…”

Il primo a lanciare la stoccata alla Fiordelisi in confessionale è stato Tavassi, dicendo: “Se domani arriva l’aereo di uno che dice ‘Lascia Edoardo e mettiti con Attilio’, lei ci pensa! Per lei la verità assoluta è la voce che arriva dall’esterno!” Dello stesso pensiero Alberto, che ha dichiarato: “Se c’è bisogno di un aereo che ti dica che va tutto bene, vuol dire che c’è l’influenza di quello che viene fuori.”

Oriana ha invece sottolineato le lacrime per lei finte di Antonella: “Le esce solo una lacrime ma non se la pulisce perché così sembra che sta piangendo. – ha detto in confessionale, concludendo – Non è capace di pulirsi perché preferisce fare la drama queen, che di queen ha solo le lettere perché mai sarà una regina come me!”

