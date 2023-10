Antonella Perini di Uomini e Donne: “Ho rinunciato al Grande Fratello”/ “Luca Panont? Tanti ostacoli ma…”

Uomini e Donne, l’ex dama Antonella Perini racconta come stanno le cose con Luca Panont

Antonella Perini è stata una dama molto corteggiata del parterre di Uomini e Donne. Nello studio di Canale 5 ha incontrato Luca Panont, con il quale ha poi deciso di intraprendere una relazione fuori dal programma. Intervistata da Lollo Magazine, l’ex dama ha raccontato che stanno ancora insieme, anche se non sono mancati momenti difficili.

“Ora le cose tra di noi vanno benissimo, mai stati così bene: – ha esordito Perini – Luca è arrivato a Uomini e Donne stanco da rapporti fallimentari (parole sue) e con un desiderio di leggerezza. Non avrebbe mai pensato di incontrare l’amore vero (soprattutto di trovare me, mi conosceva dai tempi del mio trono). Una volta usciti ci sono stati tanti ostacoli tra di noi. Distanza, convivenza a singhiozzo ma soprattutto tante responsabilità sue personali che non hanno aiutato per nulla.”

Antonella Perini: “Vorrei fare Pechino Express! Ho rinunciato al Grande Fratello”

Proprio la distanza è stato per la coppia l’ostacolo maggiore, al punto da creare discussioni e un allontanamento. Poi però l’amore ha prevalso: “Luca ha poi capito che non sarò mai una sua nemica bensì un’amica, un’amante, compagna di vita su cui contare a prescindere da tutto e tutti. Entrambi dobbiamo proteggere questo rapporto bellissimo e il rispetto è la base imprescindibile. Abbiamo chiarito, trovando un nuovo equilibrio.”

Nel corso della sua intervista Antonella Perini ha poi ammesso di aver ricevuto in passato un’importante proposta televisiva: “Mi piacerebbe fare Pechino Express! Amo superare i miei limiti, uno zaino e pochi spiccioli per vincere la sfida, affrontando culture e mondi diversi. Poi parecchi anni fa ho rinunciato al Grande Fratello per gestire l’attività di famiglia quando mia nonna ha iniziato a stare male e, in seguito, non ci ho più ripensato. Sarebbe un’esperienza diversa che mi ha sempre incuriosita e so che io di certo non mi annoierei.”

