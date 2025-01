Chi è l’ex marito di Patrizia Mirigliani? Non tutti sanno che il figlio di Nicola Pisu è nato dalla relazione dell’imprenditrice con Antonello Pisu. Purtroppo il loro rapporto è finito molto male, dato che dopo essere stati insieme per diversi anni il tutto è finito dopo un tradimento. Come abbiamo accennato, dal loro amore è nato Nicola Pisu che purtroppo per via della sofferenza data dalla mancanza di un padre accanto negli anni dell’infanzia, è diventato tossicodipendente.

In tutto ciò, a quanto ha raccontato Patrizia Mirigliani in diverse interviste, Antonello Pisu non è stato sempre presente: “In questa battaglia sono stata sola. Certe volte lo ha aiutato, certe volte lo ha lasciato“. La donna ha rivelato il rapporto padre-figlio al Corriere della Sera, spiegando che l’ex marito non è mai stato in prima linea. Oltretutto, Patrizia Mirigliani ha anche confidato al giornale di aver fatto di tutto per aiutare il ragazzo a rendersi indipendente, soprattutto durante i periodi più brutti con la droga, ma Antonello Pisu in questo percorso è sempre stato incostante.

Nicola Pisu, figlio di Antonello Pisu e di Patrizia Mirigliani, ha oggi 32 anni e finalmente è uscito dal tunnel della droga. Il tutto era iniziato quando il ragazzo aveva solo 18 anni e l’imprenditrice non si era accorta subito che il giovane stava male, ma appena ha percepito i segnali, si è data da fare per aiutarlo ad uscirne prendendo anche una decisione sofferta, quella di denunciarlo. Ebbene sì, una volta scoperto il segreto del figlio ha deciso di fare questo difficile passo, anche perchè come lei stessa ha spiegato, Nicola era diventato violento e cercava solo soldi.

Oggi il ragazzo sta rinascendo e ha ricostruito il rapporto con Patrizia Mirigliani, mentre ben poco si sa di come stia andando la relazione con suo padre Antonello Pisu. La donna aveva raccontato a Mara Venier nel programma Domenica In di non aver mai voluto parlare male dell’ex marito: “Ho protetto sempre la figura del papà di Nicola perché è suo padre. L’ho difesa anche quando era indifendibile”. Eppure alla fine, con l’entrata di Nicola Pisu al Grande Fratello Vip, tanti scheletri nell’armadio sono usciti per forza di cose. oggi il ragazzo sta molto bene, e ha capito che la droga non gli permette di essere lucido.