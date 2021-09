Antonello Pisu, chi è il padre di Nicola Pisu/ Patrizia Mirigliani: “certe volte lo ha aiutato”

Chi è Antonello Pisu?

Antonello Pisu è il padre di Nicola Pisu, concorrente del Grande Fratello Vip. Il ragazzo, nato dall’amore con Patrizia Mirigliani, la figlia dell’ex patrono del concorso di bellezza di Miss Italia, ha sofferto per diversi anni di tossicodipendenza. Una dipendenza talmente forte che ha spinto la madre Patrizia Mirigliani a denunciarlo ai carabinieri. Una battaglia che la donna ha dovuto intraprendere da sola, visto che il padre di Nicola non c’era come ha raccontato alla stampa. “In questa battaglia sono stata sola. Certe volta lo ha aiutato, certe volte lo ha lasciato” – sono state le parole di Patrizia Mirigliani. Antonello Pisu è un uomo discreto e riservato, lontano dal mondo dello spettacolo e dal clamore del gossip. Per questo motivo sono davvero pochissime le informazioni sul suo conto.

A rivelare qualche dettaglio in più sull’uomo è stata proprio la ex moglie Patrizia Mirigliani: “lui vive a Trento, aveva un’altra famiglia. Io non dico che sia facile fare il genitore, ma in questa battaglia sono stata sola”.

Nicola Pisu, il padre Antonello e la madre Patrizia Mirigliani

Patrizia Mirigliani, la patron di Miss Italia parlando poi della dipendenza dalla droga del figlio Nicola Pisu ha raccontato come l’ex compagno sia stato presente e non: “certe volte lo ha aiutato, certe volte ha lasciato. Io ho aiutato in molti modi Nicola a rendersi indipendente. Ma non era mai costante. L’ultimo lavoretto lo ha fatto in Trentino in un albergo, aiutato dal padre”. Intanto all’interno della casa Nicola si è lasciato andare con Gianmaria Antinolfi ad una confessione choc rivelando di aver pensato anche al suicidio. “Un anno fa mi volevo ammazzare. Mi sono venute in mente cose brutte. Ero in questa stanza e mi venivano pensieri. Poi le ultime volte che mi drogavo sapevo di essere arrivato al limite e quindi piangevo” – ha detto Nicola Pisu che ha concluso – “mamma ci tiene tanto che io stia qui e racconti la mia storia, in modo che forse possa essere da esempio a chi adesso vive i problemi affrontati in passato. La psicologa che mi ha parlato per il GF Vip mi ha detto che quelle che sto provando adesso sono le vere emozioni, non quelle artificiali delle sostanze. E devo dire che ha proprio ragione”.

