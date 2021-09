Nicola Pisu, chi è?/ Dai problemi di droga alla rinascita, al Grande Fratello Vip per svoltare?

Chi è Nicola Pisu, figlio di Patrizia Mirigliani, concorrente del Grande Fratello Vip 2021

A tutti gli effetti, Nicola Pisu è figlio d’arte e, per questo motivo, è nella lista dei concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello Vip. Il legame di Nicola con la mamma è molto profondo, in quanto è stata lei a salvarlo dalla situazione difficile nella quale era finito a causa della droga. La stessa Patrizia Mirigliani ha ammesso la grande difficoltà nel dover denunciare il figlio, ciò nonostante, sapeva che un gesto del genere sarebbe servito solo ad aiutarlo. L’iniziale reazione del figlio non è stata delle migliori, ma con il senno di poi, lo stesso Nicola si è reso conto che quella scelta è stata la vera chiave di svolta per il suo percorso di rinascita e di uscita dal tunnel della droga.

Ad oggi, sia Nicola Pisanu che la mamma si augurano che lo loro storia possa essere un vero e proprio esempio per quei giovani e per quelle famiglie che vivono il dramma della tossicodipendenza: la pietà di una madre e la sua comprensione non aiutano il figlio a risolvere il problema, ma solo a proseguire nella via verso la distruzione. Dal lungo percorso di riabilitazione compiuto da Nicola, il ragazzo ne è uscito con una nuova consapevolezza: le droghe tolgono la coscienza e annebbiano fortemente la realtà.

Oggi Nicola sta bene, continua con il suo percorso terapeutico, ma rispetto all’inizio la situazione è assolutamente migliorata, ciò che rimane è un ragazzo dall’animo buono, ma anche fragile che è inciampato nel mondo della droga a causa dei tantissimi atti di bullismo subito all’interno del contesto scolastico.

Nicola Pisu, la sua vita: segnata dalla dipendenza dalla droga

Nicola Pisu nasce nel 1989 dalla relazione tra Patrizia Mirigliani e Antonello Pisu. La donna è nota al grande pubblico per essere, fin dal 2010 l’organizzatrice del concorso di bellezza più noto in Italia: Miss Italia. Il padre, noto imprenditore ed ex marito della Mirigliani, vive in Trentino, ma, nonostante la distanza, è sempre molto attento nei confronti del figlio e, con Patrizia, condividono le preoccupazioni per la crescita del loro ragazzo, soprattutto durante il suo percorso di riabilitazione dalla tossicodipendenza.

Oggi Nicola Pisu ha 32 anni, ma in passato, appena diciottenne è entrato nel vortice della droga, avendo grossi problemi ad uscirne. Patrizia Mirigliani ha cercato in tutti i modi di essere di sostegno al figlio: ricoveri, affidamento alla comunità, ma alla fine, messa di fronte alla triste realtà della manifestazione di violenza da parte del figlio, è stata costretta a denunciarlo.



