Antonello Venditti e Francesco, ex marito e figlio Simona Izzo/ “Un tradimento…”

Prima d’innamorarsi e di sposare Ricky Tognazzi, Simona Izzo ha vissuto un grande amore con Antonello Venditti con cui è stata sposata dal 1975 al 1978. Quello tra il cantautore e l’attrice e regista è stato un amore importante coronato dalla nascita del figlio Francesco che, oggi, li ha resi nonni di quattro bambini. Della storia d’amore vissuta con Antonello Venditti, Simona Izzo ha parlato in un’intervista rilasciata nel 2019 a Vieni da me. Ospite del programma di Raiuno che era condotto da Caterina Balivo, la Izzo svelò il motivo che portò al divorzio. «È stata una grande storia d’amore. Le storie non finiscono mai bene, se no non finirebbero, no? Io poi non perdono e quindi non ho perdonato». Quel che brucia, ha ricordato, è stato il tradimento: «Non lo sopporto proprio, perché forse non ho mai tradito».

FRANCESCO VENDITTI E IL RAPPORTO CON MAMMA SIMONA IZZO

Moglie e nonna felice, che tipo di madre è stata Simona Izzo? Francesco è il grande amore della vita della Izzo che, nell’intervista rilasciata a Vieni da me, parlò delle sue colpe come madre. «Se ho qualcosa da rimproverarmi? Assolutamente sì. Ero troppo labile, troppo giovane quando ho avuto Francesco. Ho capito che a quarant’anni bisogna avere i figli perché a vent’anni non sei pronto», raccontò a Caterina Balivo. Insieme ad Antonello Venditti, però, Simona Izzo è riuscita a trasmettere al figlio Francesco i valori dell’amore e della famiglia ed oggi vede in quel bambino che cambiò per sempre la sua vita un uomo e un pdre molto presente nella vita dei suoi bambini che riempiono anche la sua vita di nonna. «Francesco, scusami, mi dispiace molto di non essere stata perfetta, come credo non lo sia stato nemmeno tuo padre. Però incredibilmente questa mia imperfezione, e forse anche quella di Antonio, hanno fatto di te un padre perfetto», furono le parole della Izzo a Vieni da me.



