Antonia Nicoletti, chi è l’amante de Il commissario Montalbano/ Greta Scarano gli farà tradire Livia?

Il Commissario Montalbano torna in tv per una nuova puntata, forse l’ultima, e portando sullo schermo Antonia Nicoletti, la guest star (o forse no) con il volto di Greta Scarano. Sarà lei la protagonista di questa nuova puntata della saga, Il metodo Catanalotti, nei panni del sexy capo della scientifica che poi verrà definita come una “picciotta” nel corso della serata. La giovane new entry è chiamata non solo ad indagare fianco a fianco di Salvo ma anche a sconvolgere la sua vita e la sua lunga storia d’amore con Livia, sua storica compagna. Forse per loro è arrivato il momento di chiudere per sempre o magari prendere una decisione complicata facendo i conti con la svolta hot che la Nicoletti porterà nella vita del Commissario.

Chi è Antonia Nicoletti, nuova fiamma del Commissario Montalbano?

Secondo le prime anticipazioni sulla puntata e su Antonia Nicoletti, la new entry di questa sera, sembra che il sentimento del Commissario Montalbano per lei lo porterà a tentennare mettendo in discussione la sua relazione con la sua compagna storica, ma fino a dove si spingerà? Alcuni hanno già parlato di scene hot e di un tradimento carnali, altri ancora di una tentazione alla quale forse Salvo saprà resiste. In mezzo ci sarà solo Greta Scarano, l’attrice che grazie a Suburra ha vinto il Nastro d’argento come miglior attrice non protagonista qualche anno fa segnando una svolta nella sua carriera il cui prossimo passo, dopo Antonia Nicoletti per Rai1, sarà vestire i panni di Ilary Blasi nella serie Sky su Francesco Totti “Speravo de morì prima”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA