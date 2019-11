ANTONINO CHEF ACADEMY/ Eliminato e diretta 26 novembre: sfida tra Tommaso e Marika

Martedì 26 novembre, alle 21.15 su Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455, va in onda il terzo appuntamento con Antonino Chef Academy. Dopo le prime due puntate, gli studenti dell’accadediam culinaria andranno in trasferta. La terza puntata vedrà studenti in trasferta al Savini, in Galleria Vittorio Emanuele II a Milano per affrontare tre sfide diverse e molto complicate. Dopo l’eliminazione di Andrea Russo al termine della prima puntata e quella di Elisa Truffelli alla fine del secondo appuntamento, la terza puntata si aprirà con il destino di Marika Giubilato che, dopo essere stata rimandata, per poter restare in accademia, dovrà superare una sfida con Tommaso Borseri, un aspirante allievo dell’accademia. Tra Tommaso e Marika, dunque, chi riuscirà ad unirsi a Marzullo, Bartolini, Liu, Silvestro, Petito, Sparesotto e Milone?

La sfida tra Tommaso Borseri e Marika Giubilato

Tre nuove prove attendono gli allievi di Chef Academy. Antonino Cannavacciuolo guiderà gli aspiranti chef che dovranno dimostrare di avere tutte le qualità per poter lavorare nella grande cucina del ristorante Villa Crispi. Nella terza puntata, gli allievi ufficiali dovranno affrontare l’ingresso del nuovo candidato. Tommaso Borseri, infatti, punta a conquistare un posto nella prestigiosa accademia e per riuscirci dovrà superare la sfida con Marika Giubilato, rimandata dallo chef al termine dello scorso ciclo didattico. Laa sfida tra i due farà salire la tensione tra tutti gli studenti che si sentiranno in pericolo e cominceranno a temere di poter perdere il posto che occupano in accademia da un momento all’altro.

Le prove di Antonino Chef Academy

Quali prove, invece, dovranno affrontare gli allievi di Antonino Chef Academy? Nella prova tecnica che si svolgerà nell’Aula Magna del Castello Dal Pozzo di Oleggio Castello, i ragazzi dovranno confrontarsi con le difficoltà della cucina francese preparando una perfetta crepinette, un flan e una salsa tradizionale. Durante la trasferta nel centro di Milano per il test fuori sede, i ragazzi saranno al Savini, in Galleria Vittorio Emanuele II, dove indosseranno i panni da maître per dimostrare di riuscire ad organizzare anche un servizio di sala. Durante il test di approfondimento, infine, gli allievi saranno alle prese con le insidie della pasticceria. Per questa prova, Antonino Cannavacciuolo ospiterà lo chef pasticcere Paolo Griffa. Alla fine di ogni prova, i concorrenti riceveranno un punteggio. La somma di tutti i punteggi decreterà la classifica finale.



