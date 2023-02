Antonino gela Giaele: “Me la vuoi far pagare perché non sei arrivata a me”/ Lei piange: è lite al GF Vip!

Lite al GF Vip tra Giaele De Donà e Antonino Spinalbese

Lite e lacrime al Grande Fratello Vip 7 tra Giaele De Donà e Antonino Spinalbese. Dopo il flirt spento sul nascere, i rapporti tra i due si sono raffreddati, anche rispetto agli avvertimenti arrivati nella Casa dal marito di Giaele, Bradford Beck, e dalla sua famiglia. Antonino e la De Donà sono comunque rimasti amici, anche se c’è chi pensa che l’interesse della gieffina vada oltre la semplice amicizia.

Antonino, strategia per far fuori Oriana dal GF Vip/ Il suo piano scuote il web

Un pensiero che è sorto anche allo stesso Antonino che, in una discussione, ha accusato Giaele di essere ‘la volpe che non è arrivata all’uva’, ovvero a lui. Lo scontro è nato quando la gieffina ha accusato l’hair stylist di essere uno stratega perché “Vuoi andare via da qui ma lo dici da 4 mesi e si vede poi che sei contento di restare!” Di fronte a queste parole Antonino si è infuriato: “Se il pensiero suo è questo, se per te sono un calcolatore, non capisco come possa essere mia amica.” ha tuonato in confessionale.

BRADFORD BECK DELUSO DA GIAELE: "IRRISPETTOSA"/ Lei scossa dalla lettera: "Esagerato" e interviene il padre

Antonino Spinalbese accusa Giaele, lei piange e si sfoga al GF Vip

Tra le mura del confessionale Antonino su Giaele ha poi aggiunto: “Sembra come se lei non fosse riuscita ad arrivare a me e me lo voglia far pagare come ha fatto con Oriana.” Pensiero che ha poi esposto anche alla diretta interessata: “La cattiveria sottile che hai in certe occasioni è come se io con te dovessi pagare un conto, come se volessi farmela pagare. Mi sono rotto le pall*, per la prima volta non ho più voglia, mi sono rotto i cogli*ni!”

Lo sfogo di Antonino ha lasciato Giaele scossa e in lacrime. La gieffina si è dunque sfogata a sua volta in confessionale: “Che palle! Mi sono incazz*ta con lui e gli ho detto, per rabbia, che per me è uno stratega. Lui non si rende più conto di quella che sono io e dopo tutto quello che gli ho dimostrato torna a mettere in discussione ciò che provo nei tuoi confronti! Io penso di avergli dimostrato davvero di tutto di più, di essermi aperta come non ho mai fatto.”

GF Vip, la reazione alle canzoni di Sanremo 2023/ Antonino: "Marco Mengoni..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA