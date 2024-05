Antonino Spinalbese: Ainoha Foti è la nuova fidanzata?/ L’ex GF scorda Belen per un’altra Rodriguez

Chi é Ainoha Foti Rodriguez, nuova mora in coppia con Antonino Spinalbese dopo Belen Rodriguez

Sembra aver dimenticato in definitiva Belen Rodriguez, sua ormai ex fiamma e mamma della figlia Luna Marie, Antonino Spinalbese. L’hairstyler di Milano che faceva capitolare la modella argentina in una lunga pausa dal matrimonio con Stefano De Martino torna al centro del gossip, complice la presunta nuova fidanzata. Ma chi è Ainhoa Foti Rodriguez é l’arcano dal momento da svelare. Accomunata con Belen proprio dal cognome a quanto pare sembrerebbe essere una tatuatrice originaria di Genova.

Galeotto per i presunti neo piccioncini del momento sarebbe stata una seduta estetica dove Antonino Spinalbese all’epoca, nel 2021, si recava al centro di Ainhoa Foti Rodriguez per farsi un tatuaggio dedicato proprio a Belen Rodriguez mamma della figlia, ovvero un disegno intitolato “Amore e Psiche“. Allora però i rapporti tra i protagonisti del gossip pare che fossero di amicizia.

Ma ecco che, in queste ore di fine maggio 2024 si fa virale nel web l’immagine che ritrae i diretti interessati mentre condividono un momento di intimità a bordo di un’auto. Un selfie che vuole dirsi il segno inequivocabile che tra Antonino Spinalbese e Ainhoa Foti Rodriguez sia sbocciata la passione, dopo che Belencita gli avrebbe dato del bugiardo. Ma quale possa essere la reaction di Belen Rodriguez su queste voci che spopolano sui social attorno ad Antonino resta ora la più grande curiosità degli amanti del gossip.

Nel frattempo, intanto, il sexy Antonino Spinalbese si lascia immortalare sorridente nel selfie più virale del momento mentre é in dolce compagnia con la nuova mora Ainhoa Foti Rodriguez che lo affianca.

