Antonino gela Oriana al GF Vip: “Ti volevo denunciare”/ C’entra Belen? Lui le nega un aiuto e il web accusa

Antonino Spinalbese nega il suo aiuto a Oriana al GF Vip e la gela: “Ti volevo denunciare”

Sta scatenato non poche polemiche l’atteggiamento che alcuni concorrenti del Grande Fratello Vip 7 stanno avendo nei confronti di Oriana Marzoli. La venezuelana è stata definita da Signorini ‘la regina’ di questa edizione, essendo protagonista di numerose dinamiche della Casa, soprattutto amorose. Nelle ultime ore sta però facendo il giro del web uno scambio di battute tra Oriana e Antonino Spinalbese e un mancato gesto di lui condannato da molti.

La sorella di Daniele prende le distanze da Oriana Marzoli/ I like tattici di Michela

Tutto nasce quando Oriana chiede ad Antonino un aiuto con i capelli, lui però rifiuta seccamente, dicendole: “Fino a qualche tempo fa ti volevo denunciare. Secondo te ora ti faccio i capelli?” Oriana ha allora timidamente replicato: “L’altro giorno ti volevo fare la camicia. Mi hai detto: ‘dai, te li faccio’”.

Davide Donadei, frase choc contro Oriana Marzoli/ Web chiede la squalifica immediata

Antonino contro Oriana: c’entra Belen? Il web attacca

Antonino però non si è spostato dalla sua posizione: “Te li ho fatti? Dai Oriana. Non sono un ragazzino.” “Allora puoi dire a Milena come si fa?” ha chiesto allora Oriana, provando comunque ad avere un aiuto da lui. Spinalbese però si ulteriormente rifiutato: “Mi disinteresso. Cioè non so come spiegarti. Non lo dico a Milena. No. Sono onesto in quello che dico.”

La venezuelana non si arrende ma trova di fronte un muro. Antonino le fa infatti intendere il motivo per il quale sarebbe addirittura arrivato a denunciarla: “Lascia stare il gioco del GF, se tu mi crei o hai intenzione di crearmi un problema tra me e una persona, con me non vai avanti”. Quando Oriana gli chiede se si tratti di Ginevra, Antonino nega, senza fare il nome della diretta interessata che appare a questo punto palese: l’ex Belen Rodriguez. Oriana infatti ha più volte citato la showgirl durante la sua permanenza nel programma. Il web ha però reagito male al mancato aiuto di Antonino nei confronti di Oriana, accusandolo addirittura di essere ‘imbarazzante’.

GF Vip, Tavassi e Donnamaria irridono Oriana/ Bufera social: "Mi fanno ribrezzo"

Antonino: “Io fino a poco tempo fa ti volevo denunciare, e secondo te ti faccio i capelli?”

Oriana: “Però puoi spiegare a Milena?”

Antonino: “No” Ok la non simpatia di lui verso Oriana, ma negare una tinta o un’aiuto è veramente imbarazzante #gfvip #oriele pic.twitter.com/aTDRuX9hvL — sisonokevin (@_soleilandia_) January 19, 2023













© RIPRODUZIONE RISERVATA