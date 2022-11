Antonino Spadaccino a Sanremo 2023?/ “Ho un disco pronto, c’è un brano di Malgioglio”

Antonino Spadaccino e il gesto di Malgioglio

Antonino Spadaccino, partecipando a Tale e Quale Show 2022, ha conquistato davvero tutti. Sin dalla prima puntata, la sua voce ha fatto impazzire il pubblico, ma anche i giudici. Malgioglio, in particolare, non ha nascosto la propria ammirazione nei confronti di Antonino lanciando anche un messaggio ad Amadeus ed esortandolo a prendere in considerazione la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2023 offrendosi anche di scrivere una canzone per lui. A pochi mesi dall’inizio della famosa kermesse musicale, in un’intervista rilasciata ai microfoni di Superguida Tv, Antonino ha parlato proprio di tale possibilità.

Il cantante ha raccontato di avere già un disco pronto svelando, tra i brani, la presenza di una canzone scritta proprio da Malgioglio. “La cosa più entusiasmante è che Cristiano ha avuto il coraggio di dare voce al popolo italiano. Il popolo del web era in una sorta di rivolta e si domanda: ‘perché Antonino non ha il posto che merita nella discografia italiana?‘. Questo può avvenire anche ad un eventuale Sanremo. A me ha fatto molto piacere che lui da artista ha riconosciuto quest’aria per dire ‘teniamolo da parte’, nonostante i dischi che io ho fatto con l’Universal e con la Sony“, ha detto Antonino.

Antonino Spadaccino e il sogno di Sanremo

Antonino Spadaccino non nasconde di avere il sogno di poter partecipare al Festival di Sanremo 2023. L’evento musicale rappresenta una vera e grande chance per conquistare nuovamente la scena e, ai microfoni di Superguidatv, Antonino ammette di avere un disco pronto per concretizzare un grande progetto.

“Per Sanremo, ti dico che io ho un disco pronto, tra i vari brani c’è anche quello scritto da Malgioglio. Io presenterò ad Amadeus tutto il progetto. Credo che quando ti presenti a Sanremo, devi anche presentare tutto il progetto che hai“, ha concluso il cantante. Amadeus, dunque, deciderà di dargli una chance?

