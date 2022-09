Antonino Spadaccino, chi è il concorrente Tale Quale Show 2022/ “Un corteggiamento durato dieci anni”

Chi è Antonino Spadaccino? Da Amici a Tale e Quale Show 2022

Antonino Spadaccino concorrente di Tale e Quale Show 2022. Dopo la vittoria ad Amici di Maria De Filippi, il cantante torna alla ribalta nel varietà condotto a Carlo Conti in prima serata su Rai1. Intervistato da Tv Sorrisi e Canzoni alla vigilia della prima puntata di venerdì 30 settembre 2022, il cantante ha rivelato: “amerei tantissimo imitare Stevie Wonder o Rod Stewart. Se potessi, cercherei di evitare esibizioni già viste in passato. La mia presenza è il frutto di un corteggiamento durato dieci lunghi anni”. Un lungo corteggiamento quindi tra Antonino e il team di Tale e Quale Show che finalmente si è concluso nel migliore dei modi, visto che il cantante è uno dei protagonisti della nuova stagione.

Un bel ritorno per Antonino che lo scorso anno è tornato anche sulle scene musicali con il suo nuovo album di inediti dal titolo “Libera Quest’anima”, un disco in cui ha collaborato con Mario Biondi, Federica Camba ed Emma Marrone. “Devo ammettere che questo disco mi ha regalato enormi soddisfazioni su più fronti, è un progetto discografico al quale hanno partecipato grandi autori del panorama italiano e la maggiore soddisfazione è stato l’essersi sentito apprezzato dai fans come autore, visto che quest’anno mi sono ripresentato ad Amici Big con il singolo ‘’Ritornerà’’, che attualmente vanta 4.500.000 visualizzazioni su You Tube” – ha dichiarato dalle pagine di Today.

Antonino Spadaccino: “dopo la vittoria ad Amici ho avuto modo di lavorare e confrontarmi con così tanti professionisti”

Ad otto anni di distanza dalla vittoria ad Amici di Maria De Filippi, Antonino Spadaccino è pronto ad una nuova importantissima sfida: Tale e Quale Show 2022. Dalle pagine di Today, il cantante parlando proprio del periodo post Amici ha detto: “in questi 8 anni dopo la vittoria ad Amici, ho avuto modo di lavorare e confrontarmi con così tanti professionisti che mi hanno dato modo di crescere e costruire pian piano una robusta corazza, sia dal lato artistico che caratteriale”:

Proprio lo scorso anno è tornato ad Amici, anche se nella sua carriera un ruolo importante ha giocato anche Mara Maionchi che gli ha prodotto gli ultimi anni. Un sodalizio che il cantante ha raccontato così: “il percorso che ho fatto con Mara Maionchi è stato molto stimolante, Mara è una persona diretta, una signora che conosce bene il mondo discografico. Lavorare insieme a lei per il mio ultimo album ‘’Libera quest’anima’’, è stato davvero emozionante e ricco di soddisfazioni. Probabilmente l’insegnamento più grande che ho attuato durante il periodo con lei e il suo staff è di non aver mai paura dei grandi cambiamenti”.











