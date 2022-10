Antonino Spadaccino/ Molte critiche a Tale e Quale Show, il pubblico non ci sta…

Come procede l’esperienza di Antonino Spadaccino a Tale e Quale Show?

Il cantante Antonino Spadaccino, dopo l’esordio ad Amici di Maria De Filippi, è tornato a cavalcare l’onda del successo grazie Tale e Quale Show. A breve il giovane foggiano sarà ospite a “Da noi a ruota libera” per parlare di sé e del suo nuovo percorso televisivo. Nelle prime due puntate di Tale e Quale Show, Antonino ha primeggiato su tutti interpretando Marco Masini e Tom Walker. La sua bravura nel canto e nell’imitazione del personaggio, oltre ad essere stata molto apprezzata dalla giuria, dai compagni e dal pubblico da casa, è stata anche notata dal vero Tom Walker, che gli ha mandato un videomessaggio.

Durante la terza puntata del programma però, pare che Antonino sia nettamente sceso in classifica. Il cantante, che ha interpretato il brano “Io amo” di Fausto Leali, non è arrivato al pubblico e alla giuria come nelle precedenti esibizioni e ha guadagnato solo 52 punti, aggiudicandosi il quarto posto. Guardando il lato positivo però, grazie al punteggio elevato acquisito nelle precedenti puntate, Antonino si è mantenuto in testa nella classifica complessiva provvisoria.

Giudici di Tale e Quale Show critici nei confronti di Antonino, il pubblico non è d’accordo

Quando Antonino ha terminato la sua ultima esibizione a Tale e Quale Show nelle vesti di Fausto Leali, la prima a esporsi in merito all’esibizione è stata Loretta Goggi. Il giudice nonostante i complimenti ha affermato che secondo lei il modo di cantare era un po’ forzato: “Ero preoccupatissima che ti rovinassi le corde vocali. Se hai le corde vocali false e gratti in quel modo non ti si rovinano ma io ho visto che per riuscire a ‘grattare’ storcevi tutta la bocca e rovinosamente andavi grattando. Avrei anche fatto al trucco un invecchiamento più efficace perché sembravi un po’ il nipotino di Fausto”.

Giorgio Panariello si è limitato ad approvare il discorso di Loretta Goggi in merito al trucco, al contrario Cristiano Malgioglio ha espresso un giudizio apparentemente positivo ma in realtà critico, che ha fatto amareggiare il pubblico in studio: “La tua voce è Pazzesca, mi è piaciuto molto questo ‘graffio’ ma io lo avrei aumentato molto molto di più”, dopo le sue parole il pubblico ha fatto sentire un enorme dissenso ma Cristiano si è giustificato dicendo che non voleva essere un giudizio negativo.











