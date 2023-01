ANTONINO SPINALBESE ABBANDONA IL GF VIP?/ In diretta rassicura: “non mollo!”

Antonino Spinalbese si collega con il GF Vip e rassicura: “Sto benissimo“

Al Grande Fratello Vip 2022 Antonino Spinalbese è intervenuto in video-collegamento nella puntata di questa sera. L’hairstylist ha dovuto temporaneamente abbandonare il gioco per alcuni accertamenti medici e, per questo motivo, non è presente questa sera nel salone assieme a tutti gli altri. Alfonso Signorini, assieme a tutti i concorrenti, si collega con lui che rassicura tutti circa le sue condizioni di salute e gli accertamenti che sembrano essere positivi: “Sto benissimo, mi sono preso un po’ di ferie. Presto tornerò nella Casa, non mollo“.

Alfonso Signorini gli chiede come abbia passato la notte di San Silvestro, Antonino risponde: “Io dalla stanza ho visto i fuochi d’artificio ed è stata un’esperienza fantastica. Ti dirò che sono stato benissimo“. E, punzecchiato dall’ironia del conduttore, rassicura di non trovarsi nella camera di Ginevra Lamborghini ma nella stanza ospedaliera in cui si trova da ore. Nonostante le voci delle ultime ore, Spinalbese sembra però intenzionato a rientrare in gioco non appena si sarà ripreso. L’ipotesi addio definitivo, dunque, sembra smentita (Agg. Ruben Scalambra).

Antonino Spinalbese abbandona definitivamente il Grande Fratello Vip? L’indiscrezione

Antonino Spinalbese ha lasciato il Grande Fratello Vip 2022 e, stando alle indiscrezioni che circolano sul web, potrebbe decidere di non farvi più ritorno. L’avventura dell’ex di Belen Rodriguez potrebbe dunque essersi conclusa qui, dopo il malore accusato negli ultimi giorni. Ricordiamo infatti che Antonino avrebbe dovuto lasciare momentaneamente la Casa per un’operazione ad una cisti che pare sia stata più volte rimandata.

Negli ultimi giorni Spinalbese si è però sentito poco bene, motivo per il quale ha lasciato la Casa per sottoporsi ad accertamenti. Ora indiscrezioni dicono che dopo questi accertamenti ne approfitterà anche per subire l’operazione, cosa che allungherà la sua assenza dal GF Vip. Ed è da qui che nasce l’ipotesi, ormai sempre più accreditata, che Antonino non farà ritorno nella Casa.

“Antonino Spinalbese lascia il GF Vip”: c’entra anche la figlia

I colleghi di Novella 2000 scrivono: “Ecco che quindi, che sempre sul web, si parla del fatto che Antonino Spinalbese potrebbe non rientrare in Casa e quindi ritirarsi dal gioco. Il motivo sarebbe proprio l’intervento chirurgico, o meglio l’esito di questa operazione. Non dovrebbe essere niente di grosso, si tratta di un intervento non invasivo che di norma ha un tempo di guarigione breve. Però, in base a come andrà il tutto e a quello che dovrà fare nella fase post-operatoria, pare che si possa valutare il rientro o meno nel reality”. Antonino potrebbe prendere la decisione di non tornare anche per la forte mancanza della figlia Luna Marì, che pare non abbia potuto vedere neppure per gli auguri di Natale e buon anno. La forte mancanza lo potrebbe portare a prendere la drastica decisione.

