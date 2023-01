Antonino Spinalbese, cellulare e tv fuori dal GF Vip?/ I dubbi di Giaele: “Ci guarda”

Antonino Spinalbese: quarantena in hotel

Antonino Spinalbese presto tornerà nella casa del Grande Fratello Vip 2022. Ieri sera l’ex fidanzato di Belen Rodriguez si è collegato con la casa: Antonino il 30 dicembre è uscito dalla casa per sottoporsi ad un intervento chirurgico. Ieri sera Alfonso Signorini ha spiegato che Spinalbese “non è più in ospedale, sta facendo la quarantena in hotel per rientrare nella casa”. Molto probabilmente l’haistylist farà il suo ingresso lunedì prossimo, 16 gennaio, durante la diretta.

Durante la puntata di ieri sera, però, Antonino ha commentato alcune dinamiche della casa che hanno insospettito il pubblico da casa e non solo. Appena aperto il collegamento, Antonino ha salutato tutti i concorrenti e poi ha riservato un messaggio speciale a Ginevra Lamborghini: “Devo dire che siete bellissimi da qui. Non vedo la mia preferita, però so che è in studio e che sta bene”. Un colpo basso per Giaele De Donà che ha in questi gironi ha più volte ammesso di sentire la mancanza di Spinalbese.

Antonino Spinalbese ha visto la tv?

Ma durante il collegamento con Antonino, Giaele ha capito che molto probabilmente ha avuto accesso alla reclusione. L’ex di Belen, infatti, ha criticato Oriana Marzoli e Luca Onestini per aver parlato di lui in sua assenza: “Tu puoi giocare con lei e non succede nulla, gioco io e sono il cattivo”, ha detto Spinalbese rivolgendosi all’ex tronista di Uomini e Donne.

Dopo questo scontro Giaele, durante la pubblicità, ha chiesto a Oriana quando lei e Luca hanno parlato: “Ori ti devo chiedere una cosa vieni qui. Dimmi un po’, tu quand’è che hai detto quelle cose in piscina. Quando è successa? In questi giorni, ah. Per questo, sto pensando allora che ha la televisione per guardarci nel daily. Ho subito pensato questo. Ecco perché te l’ho chiesto”. Antonino ha avuto accesso a cellulare e televisione mentre era in ospedale? È anche possibile che la produzione gli abbia mostrato dei videi per renderlo più partecipe durante la diretta.

Antonino è in quarantena e si prepara per il ritorno nella Casa! Manca davvero poco… #GFVIP pic.twitter.com/Csmp23MCap — Grande Fratello (@GrandeFratello) January 9, 2023













