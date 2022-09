Antonino Spinalbese coccole e giochi con Luna Marì/ Prima dell’ingresso al GF Vip…

Antonino Spinalbese, come ha trascorso le ultime ore prima dell’ingresso nella casa del GF Vip?

Prima di entrare nella casa del Grande Fratello Vip, Antonino Spinalbese ha trascorso le ultime ore assieme alla figlia Luna Marì. Il Settimanale Chi ha pubblicato gli scatti di lui con la bambina mentre mangiano insieme. Spinalbese gioca con la figlia, tra coccole e abbracci. Antonino Spinalbese nel corso della prima puntata ha rivolto un pensiero proprio alla figlia che è stata affidata alla gestione di Belen Rodriguez. Prima di entrare nella casa, Spinalbese era dubbioso se accettare o meno la proposta proprio per la figlia Luna Marì: “Sarà lei che mi mancherà, è il mio punto debole”, aveva confidato.

Antonino Spinalbese: "Belen Rodriguez? Ecco perchè ci siamo lasciati"/ Al GF Vip 7...

Nonostante il rapporto con Belen sia naufragato, Antonino continua ad essere presente nella vita della figlia tanto che in un’intervista ha ammesso che la sua paura più grande è di non riuscire a veder crescere Luna Marì essendo lui e Belen separati. Spinalbese è entrato nella casa del Grande Fratello Vip come ex di Belen Rodriguez e spera di uscirne con un diverso appellativo. Antonino Spinalbese ha anche vissuto momenti difficili nella sua vita. Dopo la morte del padre, avvenuta quando aveva 17 anni, decise di lasciare da parte gli studi per andare a lavorare. Dopo l’incontro con Belen la sua vita ha subito una svolta imprevista anche se poi le cose non sono andate bene.

GF VIP, Alberto De Pisis: "Antonino bacerà Ginevra tra tre giorni"/ Il pronostico che…

Antonino Spinalbese saluta Luna Marì e dimentica Belen: gesto calcolato?

Appena entrato nella casa del Grande Fratello Vip, Antonino Spinalbese ha iniziato a parlare di Belen Rodriguez senza nominarla e della figlia Luna Marì. Ad Alfonso Signorini, Spinalbese ha infatti raccontato: “Il mondo del parrucchiere mi ha portato a un incontro fatale. Abbiamo avuto una storia di circa due anni e mezzo. Sicuramente io non c’entravo nulla con la sua vita e ovviamente neanche lei con la mia. Le storie finiscono, ma abbiamo cercato di andare oltre e di pensare esclusivamente a nostra figlia, Luna Marì, che è la mia ancora per tutto e il lato positivo in ogni cosa”.

Ginevra Lamborghini si sbilancia su Antonino Spinalbese: "È il più bello del GF Vip"/ Flirt in arrivo?

Dopo la fine della storia con Giulia Tordini, Antonino Spinalbese è di nuovo single anche se in questa avventura sembra aver messo gli occhi addosso a Ginevra Lamborghini. Antonino però ha ribadito nella clip di presentazione di stare bene da solo e ammette: “Al momento sto benissimo da solo, se dovesse arrivare qualcuno spero che arrivi senza limitarmi in nulla”. Antonino Spinalbese ha poi dedicato un pensiero a Luna Marì: “Salutiamo mia figlia più che altro, voglio dirle che la amo”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA