“Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini sono andati a letto…”/ Parte la ship GFV

Grande Fratello vip 7, Giulia Salemi preannuncia il primo flirt tra Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini

Il Grande Fratello vip 7 é ufficialmente partito il 19 settembre 2022 e, intanto, già fa discutere – dentro e fuori la Casa- quello che potrebbe rivelarsi come il preludio di una storia in corso, tra Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini. I due gieffini vip, che potrebbero presto fare coppia fissa, sono al centro dell’attenzione mediatica non solo per essere rispettivamente l’ultimo ex di Belen Rodriguez e la sorella rinnegata da Elettra Lamborghini, ma anche per una vicinanza tra loro nella Casa più spiata d’Italia, che farebbe pensare proprio ad un possibile amore tra le mura del Grande Fratello vip 7.

Dal suo canto, in queste ore, Antonino Spinalbese non ha nascosto che Ginevra Lamborghini rientri nei suoi gusti in fatto di donne e, nell’intervista concessa a Sophie Codegoni a Casa Chi, a margine delle prime ore del gioco del Grande Fratello vip 7 Giulia Salemi aumenta il carico di cronaca rosa spifferando degli strani movimenti tra Spinalbese e Ginevra Lamborghini, sospetti di una lovestory vip già annunciata: “Ho visto il radar tra Antonino e Ginevra. Già stasera sono andati a dormire alle 6 e un po’ di account sottolineano che potrebbe nascere una ship”.

E le perle gossippose non finiscono qui. Dall’alto del ruolo di social trend blaster, ovvero intermediaria in Social Room al Grande Fratello vip 7 tra le dinamiche cult della Casa e le reazioni del pubblico attivo online, Giulia Salemi svela che dal reality emerge che Antonino Spinalbese abbia avuto una storia d’amore con la migliore amica della coinquilina Nikita Pelizon. Che questa misteriosa fiamma dell’ex hairstyler sia la causa della recente rottura tra Antonino Spinalbese e Belen Rodriguez?

Nel suo intervento, inoltre, Giulia Salemi rilascia anche qualche giudizio critico sul Grande Fratello vip 7 e i vipponi che ne compongono il cast. A detta della modella italo-persiana manca “il bono” nella Casa, ruolo che avrebbe coperto nel migliore dei modi il suo attuale fidanzato, conosciuto al Grande Fratello vip 5, Pierpaolo Pretelli: “Mi manca il bono vero, bono da battaglia tipo Pierpaolo Petrelli, non c’è quest’anno. Sarò di parte. Quest’anno la cosa muscoli non basta, dovranno conquistarci con altre doti”.

E infine, la ciliegina sulla torta dell’intervista che Giulia Salemi ha gentilmente concesso a Chi magazine, condotto dalla neo conduttrice al debutto per un web format Sophie Codegoni. L’italo persiana sentenzia sul paragone azzardato che i più tra i telespettatori ora muovono tra Alberto De Pisis e il vincitore del Grande Fratello vip 5, Tommaso Zorzi: “Il paragone nasce spontaneo, lui ha un compito arduo perché ha alle spalle una figura iconica. Però hanno delle caratteristica differenti, Alberto ha una storia differente e si farà conoscere per quello che è realmente. Prima di entrare mi ha detto “non voglio che mi paragonino a lui“, spero che si lasci andare.

