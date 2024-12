giulia Salemi sarà una delle ospiti della trasmissione Verissimo, programma tv che andrà in onda sabato 7 Dicembre 2024 e che vede la conduzione di Silvia Toffanin. La showgirl e influencer racconterà della sua carriera e della sua vita privata e nel corso della trasmissione svelerà alcuni aneddoti della sua carriera.

Genitori Giulia Salemi, chi sono Fariba Tehrani e Mario Salemi/ “Separazione vissuta male”

Giulia Salemi nasce a Piacenza il 1 Aprile 1993 e fin da piccolo mostra grande interesse per il mondo dello spettacolo e debutta come modella a Miss Piacenza. Debutta nel mondo della tv nel 2012 a Veline, trasmissione dove vengono selezionate le vallette di Striscia la Notizia. Successivamente lei si classifica terza a Miss Italia e da li ottiene diverse richieste per entrare nelle trasmissioni tv.

Nel 2015 partecipa ad una trasmissione sportiva come conduttrice su Agon Channel, poi è tra i concorrenti di Pechino Express dove partecipa in coppia con la madre Fariba Tehrani. Partecipa come showgirl da varie parti e poi prendere parte alla trasmissione su Mtv Italia Ridiculousness dove ha il ruolo di conduttrice. Negli ultimi anni è diventata sempre più famosa, partecipa al Grande Fratello Vip dove ottiene gran successo e poi presenta un talkshow su Mediaset Play con Tommaso Zorzi dove discute della Pupa e del Secchione.

Giulia Salemi e cosa accade tra lavoro e vita privata

Giulia lavora come inviata e commentatrice del Grande Fratello Vip fino al 2023, poi pubblica il suo primo libro ‘Agli Uomini ho sempre preferito il cioccolato’ e ha un discreto seguito sui social. Tra le altre cose lo scorso anno è stata giurata a Miss Italia, il concorso che l’ha resa famosa. Per quel che riguarda la vita privata Giulia ha avuto diversi flirt, spesso televisivi.

Nel corso della sua vita Giulia ha avuto storie con la star spagnola Abraham Garcia e Andrea Iannone ma vive il suo vero amore con Pierpaolo Pretelli, una storia che dura per diverso tempo e una relazione che vive alti e bassi. Giulia Salemi ha annunciato in estate di essere incinta del compagno Pierpaolo Pretelli e il loro figlio nascerà nel mese di Gennaio. Ecco le sue parole a Verissimo di qualche tempo fa:

“Sta per iniziare un nuovo emozionante capitolo della nostra vita. Desiderato, cercato e frutto di un vero amore. Sono impaurita ma farò del mio meglio come mamma per crescerti e accanto avrò un super papà che grazie al suo amore mi fa sentire protetta e al sicuro. Siamo grati alla vita”, ha spiegato la donna.