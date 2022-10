Antonino Spinalbese e Ginevra: nuova coppia?/ Al GF VIP tra carezze e maschere di bellezza

Antonino Spinalbese: dall’amore per Belen alla malattia

Antonino Spinalbese al Grande Fratello Vip 2022 si sta facendo conoscere non solo per essere l’ex fidanzato di Belen Rodriguez. Nella casa più spiata d’Italia, l’ex hair stylist ha cominciato ad aprirsi raccontato alcuni retroscena della sua vita privata e sentimentale. Impossibile non parlare della ex compagna Belen, madre della figlia Luna Marì anche se il vippone ha precisato: “A me non piace fare lo show, poi viene strumentalizzato. Alfonso Signorini ci prova, è normale ma che senso ha parlare di lei? Non ha senso, è fidanzata e parlare di lei significa metterla in difficoltà e anche se non stiamo più insieme a me questa cosa dà fastidio. Se volessi metterla in difficoltà andrei da lei, a tu per tu, non lo faccio così davanti a tutti“. Non solo, Spinalbese poco dopo la nascita della figlia Luna Marì ha scoperto anche di soffrire di una malattia autoimmune.

Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini: è nato un amore?

Intanto nella casa Antonino Spinalbese si è molto avvicinato a Ginevra Lamborghini. Tra i due c’è tantissima complicità, ma l’ex di Belen sembra spaventato dal cognome importante della ragazza. “Chi mi piace di più di persona assolutamente Ginevra. Il piacere è quello, non solo estetico. Però ti posso dire, se ci fosse dell’interesse mi bloccherei. Perché lei comunque ha un nome. Se non avesse quel cognome sarebbe più facile per me“, ha detto l’ex parrucchiere confessandosi con Giovanni Ciacci e Pamela Prati. Ma la sorella di Elettra Lamborghini ha detto di essere “occupata” con un persona conosciuta poco prima di entrare nella Casa. Eppure, i due passano molto tempo insieme e si scambiano abbracci e carezze. Anche gli altri coinquilini fanno il tifo per loro e sarebbero pronti a scommettere che saranno loro la prima coppia di questa edizione. Ginevra cederà al fascino di Antonino? Nella giornata di ieri, mentre Antonino era in vasca, Ginevra gli ha messo una maschera rilassante sul viso.

