Antonino Spinalbese/ È lui l’uomo dei messaggi segreti a llary Blasi?

Ilary Blasi: chi è l’uomo che le mandava messaggi?

Continua inarrestabile il gossip sulla fine del matrimonio tra Ilary Blasi e Francesco Totti. Sembra ormai certo che l’ex capitano della Roma abbia una storia con Noemi Bocchi, fotografata all’Olimpico, lo scorso febbraio, due file dietro di lui. La trentaquattrenne si sta separando dal patron del Tivoli calcio Mario Caucci da cui ha avuto due figli, uno di 8 e una di 10. La storia con Totti, secondo i rumor, è iniziata lo scorso autunno. Per quanto riguarda Ilary Blasi, invece, già lo scorso febbraio si parlava di una nuova relazione: “Ilary spesso sarebbe uscita a cena in comitiva con la sorella Melory e altra gente, tra cui Luca Marinelli, fascinoso attore di Lo chiamavano Jeeg Robot e Diabolik. Altri indizi considerati rivelatori”, scriveva il Corriere della Sera.

Luca Marinelli o Antonino Spinalbese?

Ma in queste ore spunta un altro nome, oltre a quello di Luca Marinelli, vicino a quello di Ilary Blasi. Sempre il Corriere della Sera, come riporta The Pipol, individua in Antonino Spinalbese, ex compagno di Belen Rodriguez da cui ha avuto la figlia Luna Mari, l’uomo misterioso “che mandava sms piccanti e pieni di complimenti alla conduttrice”. Nei giorni scorsi l’ex di Belen è stato avvistato a Forte dei Marmi insieme a Giulia Tordini, designer di gioielli: il settimanale Chi ha pubblicato alcune foto della coppia mentre si scambia tenere effusioni. L’ex hair stylist è davvero l’uomo dei messaggi segreti a Ilary? Secondo The Pipol, questo spiegherebbe perché tra Belen e la conduttrice dell’Isola non è mai corso buon sangue, soprattutto nell’ultimo anno…

