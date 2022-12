“Antonino Spinalbese è un finto Casanova”/ Berti e Bruganelli lo stroncano e…

Antonino Spinalbese protagonista del Grande Fratello Vip 2022?

Antonino Spinalbese è indubbiamente uno dei protagonisti del Grande Fratello Vip 2022. L’ex di Belen Rodriguez, con la complicità di alcune concorrenti come Ginevra Lamborghini, Giaele De Donà e Oriana Marzoli, è riuscito a dare vita a diverse dinamiche che, per settimane, hanno occupato le puntate della settima edizione del reality. Ambito dalla maggior parte delle donne della casa, Spinalbese è davvero l’uomo più affascinante del bunker di cinecittà? Ad esprimersi sono Sonia Bruganelli, Orietta Berti e Giulia Salemi che, nel corso di una lunga intervista rilasciata al settimanale Chi nel numero in edicola da mercoledì 28 dicembre, svelano cosa pensano davvero di Spinalbese.

“Non riesco a decifrarlo, ma penso che il GFVip stia facendo un grande lavoro per lui, uscirà come un playboy. Non mi incuriosisce, lo vedo con tutte queste ragazze intorno e, a volte, mi fa tenerezza. Visto che l’ha avuto Belen, lo vogliono tutte per diventare come lei”, spiega Sonia Bruganelli.

Orietta Berti e Giulia Salemi: l’opinioni su Antonino Spinalbese

Non è molto diversa l’opinione di Orietta Berti. “E’ tenebroso, ma è un finto Casanova” – svela la cantante che poi addolcisce il proprio pensiero. “E’ un bravo ragazzo che sente molto la lontananza della figlia ed è un capofamiglia, si preoccupa molto per le sue sorelle”. Giulia Salemi, infine, è convinta che non abbia giocato benissimo le sue carte all’interno della casa.

“Antonino è oggettivamente uno dei protagonisti e come tale divide. Penso che sia un bravo ragazzo, solo che non si è giocato al meglio le carte perchè lo sciupafemmine stanca, doveva portare in fondo l’interesse per Ginevra e non è bello come ha trattato Oriana, l’ha fatta sentire usata. Il web ama i Gintonic (Ginevra e Antonino, ndr) e sono convinta che, una volta uscito dalla casa, si metteranno insieme”.

