Oriana Marzoli “Meglio che non dica il segreto di Antonino”/ Spinalbese “La denuncio”

Oriana Marzoli e il segreto gate di Antonino Spinalbese

Oriana Marzoli e Antonino Spinalbese sono ufficialmente ai ferri corti. Oltre a non parlarsi più dopo l’ultimo confronto, Oriana e Antonino si lanciano frecciatine durissime. Oriana e Spinalbese, tuttavia, hanno vissuto attimi di intimità importanti durante i quali Antonino si sarebbe lasciato andare ad una confidenza scottante come ha svelato la stessa Marzoli. “Sì lui mi ha parlato sotto le coperte e nel cortiletto, si è levato il microfono. Ma devo dirlo? Alfonso è meglio che non lo dico. Mi ha detto con chi è andato una volta a… No meglio per lui che non lo dico“.

Raffaella Fico smonta Antonino Spinalbese: "Non mi piace, non mi fa sess*"/ "Il mio ex Piero? Finita perché…"

Le parole di Oriana hanno fatto scattare il segreto gate con il pubblico che ha cominciato a chiedersi quale possa essere il segreto svelato da Antonino ad Oriana che si è anche confidata con Daniele Dal Moro che ha spifferato tutto all’amico Spinalbese.

Le parole di Daniele Dal Moro su Oriana ad Antonino Spinalbese

Dopo essersi allontanata da Antonino Spinalbese, Oriana Marzoli ha trovato in Daniele Dal Moro un punto di riferimento ed è con lui che si è confidata non nascondendo il risentimento che prova nei confronti dell’ex di Belen Rodriguez. Daniele, tuttavia, molto amico di Antonino, si è lasciato andare ad alcune confidenze mettendolo in guardia dall’influencer venezuelana. “Ho sentito che parlava di te prima. Praticamente diceva che lei non parla perché quando tu le hai confessato quella cosa, ma non so di cosa si tratti, lei ti ha giurato su quello che ha di più caro che non l’avrebbe detta. Lei ha detto che è una persona di parola. Onestini le ha risposto ‘ma dicendo così peggiori le cose perché può sembrare che ti abbia detto qualsiasi cosa’. Io ero in cucina che mi facevo la tisana e poi sono andato via”, le parole di Daniele ad Antonino come riporta Biccy.

Antonino scrive a Ginevra ma Oriana strappa il biglietto: "Pensavo fosse di Dana"/ "Gelosa? No, mi fa schifo"

Di fronte a tali dichiarazione, Spinalbese ha sbottato: “Ma io questa qui la devo denunciare per diffamazione per forza. Ragazzi ma stiamo scherzando davvero?!”. Cosa accadrà tra i due?

LEGGI ANCHE:

Giaele De Donà scoppia in lacrime per Antonino Spinalbese/ "Ci sto davvero male"

© RIPRODUZIONE RISERVATA