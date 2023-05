Antonino Spinalbese, frecciatina a Belen?/ “Foto per la festa della mamma. E i papà?”

Antonino Spinalbese e il commento sulla Festa della Mamma

Domenica 14 maggio, sui social, è stata celebrata la Festa della Mamma con foto, video e pensieri. Instagram è stato invaso dai vip di personaggi famosi e influencer che si sono lasciati andare a toccanti dediche per la donna più importante della vista di ciascuno. A distanza di due giorni, commentando quanto visto sui social, Antonino Spinalbese, papà della piccola Luna Marì, si è lasciato andare ad una riflessione dopo aver notato la differenza tra le celebrazioni per la Festa della Mamma e quelle per la Festa del papà.

Antonino Spinalbese avvistato con Oriana e Giaele De Donà/ Alla festa di Signorini...

«È stata la festa della mamma, la verità è che mi sono imbattuto su Instagram e ho visto molte persone che sui social hanno pubblicato la foto della propria mamma con bellissimi messaggi», ha detto l’ex vippone in un video pubblicato tra le storie del profilo Instagram.

Antonino Spinalbese papà single di Luna Marì

Dopo essere stato lontano dalla figlia Luna Marì, nata dal suo amore con Belen Rodriguez, oggi finito, per più di cinque mesi per la sua partecipazione al Grande Fratello Vip, Antonino Spinalbese sta recuperando il tempo con la sua bambina trascorrendo con lei diverso tempo. Mentre era nella casa di cinecittà, ad occuparsi di Luna è stata Belen con l’aiuto della propria famiglia e quella di Antonino. Tra Belen e Antonino, ad oggi, pare esserci un rapporto basato sul rispetto e sull’amore che entrambi nutrono per Luna che è legatissima ad entrambi.

Antonino Spinalbese attaccato sui social "basta sfruttare Luna Marì"/ La dura replica

Tuttavia, qualcuno, sui social, pare aver visto nelle parole di Antonino una frecciatina. In particolare, a scatenare i commenti del popolo dei social è la parte finale del commento: «Tutto questo non l’ho mai visto per la festa dei papà, perché questa storia? Forse perché la mamma è sempre la mamma».

LEGGI ANCHE:

Antonino Spinalbese, passeggiata a Milano con Luna Marì/ "Ogni versione di te…"

© RIPRODUZIONE RISERVATA