Antonino Spinalbese, frecciatina a Ginevra Lamborghini?/ “Voltando pagina…”

Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini: tutto finito?

Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini si sono conosciuti nella casa del Grande Fratello Vip 2022 dove, pur avendo trascorso insieme poche settimane, hanno creato un rapporto profondo che, per mesi, ha incuriosito il pubblico. Tra una sorpresa e l’altra, Antonino e Ginevra hanno tenuto alto il livello di curiosità dei fan che, dopo l’eliminazione di Spinalbese dalla casa di Cinecittà, hanno ottenuto ciò che sognavano. Dopo il bacio nello studio del Grande Fratello Vip, secondo gli esperti di gossip, Spinalbese e Ginevra avrebbero continuato a frequentarsi.

Tra i due, però, ci sarebbe già stata una battuta d’arresto e l’ultimo messaggio pubblicato su Instagram da Spinalbese pare confermato. Antonino, infatti, ha pubblicato una foto in bianco e nero scrivendo: “tourne la page”, traducibile in italiano come “voltando pagina”.

Le critiche ad Antonino Spinalbese

Tanti i commenti sotto il post di Antonino Spinalbese non solo da parte dei fan, ma anche degli addetti ai lavori. Il giornalista Giuseppe Scuccimarri, infatti, ha esortato Spinalbese ad essere meno criptico e più diretto nei suoi messaggi social.

“Io la ringrazio tanto per questo appunto che mi ha lasciato. Ci tengo solo a dirle che non mi metterò mai qui a dimostrare se sono o non sono uomo ma solamente nel dirle che nella vita purtroppo accadono cose per la quale ognuno di noi valuta se e chi avere al proprio fianco, avendo una testa pensante mi comporto di conseguenza sperando di trovare sempre la mia felicità e non certo la felicità degli altri. Le auguro una meravigliosa serata”, ha scritto il giornalista.

